Felpofozott egy kisfiút egy iskolai karbantartó Debrecenben, felduzzadt a gyermek arca

Felpofozta a karbantartó az egyik ötödikes kisfiút egy debreceni iskolában. A 11 éves kisfiú arca kipirosodott és felduzzadt. A rendőrség megerősítette, hogy könnyű testi sértés gyanúja miatt indítottak eljárást egy 60 éves debreceni férfi ellen. Az iskola közleményből kiderült, azonnal belső vizsgálatba kezdtek, a gondnok elismerte felelősségét a történtek miatt és már nem dolgozik náluk.

Az intézmény szerint a diák csúnyán beszélt, ezért vesztek össze a gondnokkal. A fiú édesanyja szerint azonban ez fordítva történt.

A gyerek nem beszélt trágárul, hanem mivel a gondnok beszélt velük így, a fiam rászólt, hogy ne beszéljen így velük. Erre ő felpofozta. Ezt egy kisfiú is, aki ott volt, leírta nekem

– írta a fiú édesanyja az RTL Híradónak. Amint hívta a nagyobbik fia, hogy mi történt az öccsével, a nő a rendőrségre telefonált. „Nem tűröm mint anya, hogy ilyen egy iskolában megtörténik a gyerekemmel” – tette hozzá.

A Híradónak nyilatkozó pszichológus szerint a bántalmazás érkezzen bárkitől, és legyen tettleges vagy szóban, akár az interneten történő, a személyiség fejlődést drasztikusan visszaveti.

Zárkózottabbá válik, gyakran előfordul, hogy az evésében is történik változás, vagy ódzkodik attól, hogy iskolába, óvodába menjen. Fél vagy szorongásos tüneteket mutat. Nagyon sokszor a tanulmányi eredményében is romlás következik be