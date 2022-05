Komjáthi Imre (MSZP) a napirend előtti felszólalásában a Tungsram-leépítésről beszélt, a szocialista politikus hangsúlyozta, hogy a kormány stratégiai partnere 1600 dolgozót készül az utcára tenni.

Komjáthi Imre szerint a kormánynak magas szinten kellene a dolgozók érdekei mellé állnia, és lépnie a nagytőkével szemben. Arról is beszélt, hogy a munkavállalók megsegítésére uniós alapot is le lehetne hívni. Azt is kiemelte, hogy a stratégiai megállapodásokat módosítani kellene: szerepeljenek benne a magyar dolgozók érdekét védő garanciák. Továbbá kijelentette, hogy mivel a megállapodásokat a külügyi és külgazdasági miniszter kötötte, ezért a tárcának kellene segítenie is.

Bodó Sándor államtitkár elmondta: Magyarország kormánya minden egyes munkavállalóval törődik, hisz abban, hogy a foglalkoztatáspolitikai osztályok munkatársai segítséget tudnak nyújtani a Tungsram dolgozóinak is. Többek között úgy, hogy az adott térségben a közeli cégek irányába tudják kiközvetíteni a munkavállalókat.

Az államtitkár a szocialista politikusnak azt mondta: ne azt kérje, hogy egy nap alatt oldják meg a helyzetet, mert az nem oldódik meg egy nap alatt a munkaerőpiacon.