Illegális szemétlerakókat számoltak fel az önkéntesek

Mátra környéki településeken zajlott a TeSzedd! hulladékgyűjtési akció, több illegális szemétlerakót is felszámoltak az önkéntesek részvételével.

Idén az Információs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM) tartozó LIFE Projekt Team is csatlakozott a TeSzedd! hulladékgyűjtési akcióhoz, amely Mátra környéki településeken próbálta összekötni a környezetvédelmet az önkéntességgel. Az összefogás mellett a közösségi szolgálat megszervezésére is kiterjedt a felhívás, így például középiskolás diákokat is megszólítottak az akcióval.

Több településen, így Visontán, Markazon, Halmajugrán, Abasáron és Vécsen idős és fiatal önkéntesek, irodisták és mezőgazdászok dolgoztak együtt. Az ITM az akcióhoz szükséges eszközöket (kötöző, szemeteszsák, kesztyű) biztosította, emellett az összegyűjtött zsákok elszállítását is megszervezték.

Az minisztérium munkatársai a civilekkel 887 zsákot, 1,8 tonna szemetet gyűjtöttek össze, összesen. Az 1164 fő részvételével megvalósuló akció keretében a mátrai erőmű térségben a LIFE projekt beavatkozási területen tisztították meg a környezetet, több illegális szemétlerakó felszámolásával.

Önkéntesek a TeSzedd! akcióján. Fotó: Life Projekt Team

