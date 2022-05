Folytatódik a nejlonzacskó-mizéria: a lebomlóak sem problémamentesek

Amikor a közelmúltban beszámoltunk arról, hogy az egyik nagy kiskereskedelmi lánc beszüntette a zöldségekhez, gyümölcsökhöz és pékárukhoz korábban ingyenesen és korlátlanul biztosított nejlonzacskók forgalmazását, helyszíni tapasztalatok alapján azt is megírtuk, hogy a zacskók nélküli időszak bevezetésének első napján az üzletlánc budaörsi áruházában szinte forradalmi hangulat alakult ki. Ugyanis a vásárlók, akik nem akartak darabonként tíz forintot fizetni a lebomlónak mondott újfajta zacskókért, vérmérsékletük szerint tébláboltak, illetve vitatkozni kezdtek az üzlet alkalmazottjaival, akik közül az egyik kétségbeesetten felsóhajtott, mondván, hogy ebbe bele fognak őrülni.

Az őrület szerencsére a későbbi tapasztalatok alapján elmaradt, de a nejlonzacskó-mizéria nem csitul. Ugyanis a korábbi, környezetszennyező nejlonzacskók kiváltására darabonként tíz forintért biztosított újfajta, nyúlós, ragadós tapintású lebomló zacskókról a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa, Haraszti Anikó azt nyilatkozta az Indexnek, hogy információi szerint az ilyen lebomlóként árusított termék többsége valójában nem válik eggyé a természettel, hanem idővel csupán mikroműanyagokra bomlik, illetve kizárólag ipari komposztálási körülmények között tudják ezeket lebomlasztani, tehát még a saját kerti komposztálóba dobva sem történik meg a bomlás.

A tudatos vásárlók állítása azonban nem helytálló, sőt, „óriási tévedés”, ezt közölte lapunkkal dr. Belina Károly professzor, a Műanyagipari Tudományos Klaszter elnöke. Állítását azzal támasztotta alá, hogy

Az ezekkel történt találkozás folyamán a zacskók idővel szemmel nem látható részekre esnek szét, és a bomlástermékek nem szennyezik a környezetet vagy a komposztot, mert szén-dioxid, víz és biomassza keletkezik belőlük. Nem arról van szó tehát, hogy nem bomlanak le, hanem arról, hogy nem önmaguktól bomlanak le. A komposztálható anyagoknak ugyanis több kulcsfontosságú tényezőre van szükségük a komposztálásukhoz: mikrobákra, oxigénre, nedvességre, megfelelő hőmérsékletre és időre.

A szakember ugyanakkor elismeri, hogy

De attól, hogy speciális körülményekre van szükség, ezek a polimerek még biológiailag lebomlók, pontosabban lebonthatók – állítja.

Hogyan állapítsuk meg, hogy egy zacskó valóban komposztálható-e?

A legbiztosabb, ha a terméken a TÜV Austria független tanúsító szervezet komposztálható logóját találjuk. Ezen az OK compost HOME vagy az OK compost INDUSTRIAL felirat szerepel, valamint egy S betűvel kezdődő négyjegyű számkód, amivel az interneten a termék gyártóját is beazonosíthatjuk. Az OK compost HOME a kerti komposztban való lebomlást garantálja, kalkulálva azzal, hogy ennek hőmérséklete alacsonyabb és kevésbé állandó, mint az ipari komposztáló környezeté, vagyis ezért is lassabb a kerti komposztálás. Ha pedig nem az otthoni komposztálás mellett döntünk, akkor ezeket a lebomló zacskókat a kommunális hulladékok közé kell dobni.