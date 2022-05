Nem lépnek be korábbi szövetségesei Márki-Zay Péter új pártjába

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere hétfő hajnalban hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy pártot alapít. Mégpedig azzal a céllal, hogy a civileknek legyen egy pártjuk.

Azóta sorra érkeznek a reakciók, hogy ki mit szól az egyesült hatpári ellenzék volt miniszterelnök-jelöltjének legújabb politikai formációjához. Úgy tűnik, Márki-Zay Péter korábbi szövetségesei enyhén szólva fenntartásokkal közelítenek az új párt létrejöttéhez, és egyelőre nem lépnek be.

Az elsők között Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fejtette ki, hogy nem csatlakozik Márki-Zay Péter új pártjához. Annak ellenére sem, hogy nem meri egyértelműen kijelenteni, hogy nincs szükség új pártokra.

Sőt Hadházy Ákos korábban még a pártalapításról is megpróbálta lebeszélni kollégáját. Ennek ellenére az ellenzéki képviselő sok sikert kíván Márki-Zay Péternek, akinek elhivatottságában és szándékaiban továbbra sem kételkedik.

Az Egységben Magyarországért korábbi egyházpolitikai felelőse, Lukácsi Katalin az Alfahírnek azt mondta, ő sem lép be Márki-Zay Péter civil pártjába. Lukácsi Katalin, aki első körben szokatlan közéleti húzásával, a KDNP-ből való kilépésével szerzett magának politikai ismertséget, azt is hozzátette, most egy kis hátralépésre van szüksége, ezért jelenleg a civil pályán keres munkát.

Lukácsi Katalin mindeközben lemondott a szintén Márki-Zay Péterhez kötődő Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagságáról, és a posztért sem indul a májusi tisztújító kongresszuson, mert elmondása alapján jelenleg a számvetés időszakát tartja.

Király Júlia, az MNB korábbi alelnöke, a kampányban Márki-Zay Péter szakértője monetáris ügyekben a Mandinernek mondta el, hogy nem csatlakozik az új párthoz, cserébe, ahogy ő fogalmazott, marad egyszerű tanárember.

Márki-Zay Péter korábbi szövetségesei közül az ATV megkereste az Új Világ Néppártot vezető Pálinkás Józsefet, aki elmondta, hogy egyelőre senki sem kereste, hogy lépjen be az új pártba, illetve azt is kijelentette: nem hiszi, hogy bármilyen új pártba belépne.

Az általa alapított Új Kezdet párt vezéregyénisége, Gémesi György, aki egyben Gödöllő polgármestere, néhány nappal ezelőtt a Klubrádiónak nyilatkozva jelentette ki, hogy nem gondolkodik pártalapításon: Gödöllő vezetése, illetve a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöki teendői már így is bőven elég teendőt adnak neki.

Pálinkás József és Gémesi György nyilatkozata azért is érdekes, mert Márki-Zay Péter például tavaly novemberben egy interjúban beszélt arról, hogy egy konzervatív párt építése már gőzerővel halad előre, amely szerinte a Pálinkás József vezette Új Világ Néppárt és a Gémesi György által alapított Új Kezdet összeolvadásával jönne létre. Márki-Zay Péter akkor azt is megemlítette, hogy ebben a pártban szívesen látna jobboldali polgármestereket, korábbi minisztereket, nagyköveteket és értelmiségieket.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2022. március 29-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)