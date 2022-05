Márki-Zay Péter: Hát biztos, hogy millió dologban hibáztam

Augusztus végén alakulhat meg hivatalosan is az új pártja – ezt mondta kedd este Márki-Zay Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje hétfőn jelentette be, hogy – korábbi szándékának megfelelően – új pártot alapít. Közeli szövetségesei közül azóta többen is jelezték, hogy nem elhamarkodottnak tartják a lépést, ezért nem csatlakoznak az új formációhoz.

Márki-Zay Péter most azt mondta az ATV műsorában, hogy a párt nevét még nem tudják, de azt igen, hogy augusztus végén jöhet létre hivatalosan. „Vannak akik sürgetnék, vannak, akik halogatnák” ezt – tette hozzá, majd utalt arra, hogy Hadházy Ákos például azt javasolta volna neki: később, együtt hozzák létre a pártot.

közölte az RTL Híradóval a Miniszterelnökség

Arra a kérdésre, hogy miért van szükség egy új pártra, Márki-Zay Péter azt mondta: nem bízik abban, hogy demokratikus választáson le lehet győzni a Fideszt,

de az elmúlt másfél év tapasztalta sokszor az volt, hogy bennünket, civileket sokszor háttérbe szorítottak, mondván, hogy ti nem vagytok egy párt. Ennek a hátránynak a leküzdéséhez érezzük azt, hogy kell, hogy legyen egy párt is

– mondta a politikus, azt is hozzátéve, hogy később a parlamenti választásokon akarnak indulni azért, hogy a civileket „ne kelljen bekényszeríteni” egy frakcióba úgy, ahogy azt a mostani választáson tették (állítása szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak 12 civil jelöltje volt idén, őket viszont különböző pártoknak kellett jelölniük).

A Fidesz elhitette, hogy az ellenzék Ukrajnába küldené a magyar gyermekeket meghalni

A műsorban Márki-Zay Péter azt is el mondta: megdöbbent a Direkt36 nevű portálnak a választási veresége okairól és az ellenzék összeomlásáról szóló cikkén. Megdöbbenve látta és rosszul esett neki, hogy hányszor döntöttek a háta mögött.

Hozzátette, szerinte a kampányár üzleti- és lobbiérdekekkel is megpróbáltak befolyásolni, és ez volt az, amitől ő megpróbált elzárkózni. Mindemellett vállalta a felelősséget a választási kudarcért is.

Hát biztos, hogy millió dologban hibáztam

– mondta, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a kampánykommunikációja nem volt megfelelő.

Az interjúban Márki-Zay Péter arra is kitért, hogy szerinte ő volt a legkevésbé „összegyurcsányozható” jelölt az előválasztáson, és ezért nyerte meg azt. Ezért lépett vissza Karácsony Gergely is, de a számításuk végül nem jött be.

A Fidesz akkor gyurcsányozós kampány csinált […] fél év múlva már összegyurcsányoztak. […] Szomorúan láttam, hogy a Fidesz kommunikációs képességei nemcsak ezt tudták lehetővé tenni, hanem azt is, hogy napok alatt elhitették százezrekkel ebben az országban, hogy mi elvinnénk a gyermekeiket meghalni Ukrajnába

– mondta az interjú végén Márki-Zay Péter.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2022. április 2-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)