Elszálltak az árak, egyre drágább a nyelvtanulás is

Drágultak a nyelvi képzések, valamint a nyelvvizsgadíjak is emelkednek. A Nyelvtudásért Egyesület elnöke szerint átlagosan 15 százalékkal drágultak a csoportos képzések, de a magánórákért akár dupla árat is kérhetnek a tanárok.

Népszerűbbek lettek a magánórák, mint a csoportos nyelvtanfolyamok, amelyekre kevesebb is a jelentkező. A két évig tartó nyelvvizsga-amnesztia hatása még idén is érezhető volt. Kevés az egyetemista, a jelentkezők mindössze tíz százaléka készül a diplomához szükséges nyelvvizsga letételére.

Lóránd Krisztina, szombathelyi nyelviskolai vezető azt mondta, ők az infláció mértékével emeltek.

Akik nem gondolkodtak időben és nincs meg a szükséges tudásuk, azok most jönnek idén nyáron

– mondta az RTL Híradónak Lóránd Krisztina, aki szerint az elmúlt két év a túlélésről szólt, ezért muszáj volt emelniük az árat nagyjából az infláció mértékével.

Nem tudják megfizetni az oktatókat és a teremköltséget

Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke szerint minden iskolánál volt áremelés.

Körülbelül 15 százalék áremelkedést tapasztaltunk eddig. Azt gondolom, hogy 10-15 százalékkal kell számolni év vége előtt. Egészen egyszerűen nem tudják megfizetni az oktatókat és a teremköltséget.

A személyesen megtartott vállalati és magánórák is drágultak, viszont jóval nagyobb mértékben.

Egy vállalati órát négy-ötezer forint között adtak a nyelviskolák Budapesten a járvány előtt. Ma a személyes részvételű vállalati óra nyolc-kilenc, akár tízezer forint is lehet. Az online oktatás díja ennél biztosan kedvezőbb.

Rozgonyi Zoltán szerint a magántanárok oldaláról is érzékelhető áremelkedés, de itt is és a nyelvvizsga-tanfolyamoknál is nagy a különbség a vidék, a kisebb városok és Budapest között.

Egy magánóra 4-5 ezer forinttól indul, ami elérheti a 6-7-8 ezer forintot óránként. A nyelvvizsgadíjak pedig év közben akár többször is emelkedhetnek.