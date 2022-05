Olyan időnk van, hogy még a csontunk is megerősödik

Továbbra is derült, száraz idő várható országszerte, de van, ahol fagyokat jósolnak az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársai.

Késő délután és este is marad a derűs, száraz idő szerdán. A szél többnyire mérsékelt marad, de Sopron környékén megélénkülhet a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul. A hidegre érzékeny helyeken, fagyzugokban, a környezetüknél alacsonyabban fekvő részeken ennél hidegebb is lehet, talaj menti fagy is valószínű.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtök reggel is derült, napos, száraz idő várható, elvétve lehet csak némi fátyolfelhőzet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, az Alpokalján meg is erősödik a déli szél, másutt azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható.

Az orvosmeteorológiai jelentés azt írja: a jelenlegi időjárási helyzet szervezetünkre gyakorolt hatása közül a napfény szerepe emelhető ki.

A derült, napos idő jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van.

Szerintük ezért érdemes a száraz időt kihasználni, és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni a természetben, ezáltal pihenni és feltöltődni a kevésbé barátságos időkre.

(Borítókép: Kirándulók a Budai-hegység jellegzetes magaslatai, a Fazekas-hegy, a Fekete-fej, valamint a Hárs-hegy ölelésében fekvő hűvösvölgyi Nagyréten. Fotó: Róka László / MTI)