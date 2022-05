Iványi Gáborék rádiót indítanak, de a kormánynak nem adnak szót

„Oltalom Rádió néven az interneten sugároz és már elérhető, de csak teszt üzemmódban” – fogalmazott az új projektjükről Iványi Gábor, hozzátéve: nem akarnak és nem is tudnak konkurálni a Klubrádióval vagy a Civil Rádióval, „és a legkevésbé sem szeretnénk olyasmibe belecsúszni, mint amit a Hit Gyülekezete művelt.

Ők ugye ránehezedtek a Klubrádió hullámhosszára, amint az ATV is a kormánypropaganda része lett”.

A stábnak Molnár Áron az arca, a csapat egyik motorja Herényi Károly, az MDF korábbi politikusa. Iványi Gábor arról is beszélt a HírKlikknek adott interjújában, hogy

Mindenki önkéntesként dolgozik, kivéve a technikusokat, akiket némi juttatással kell segíteni a szakmunkájukban. A tervek szerint egy kölcsönös együttműködés keretében kapnának megszólalási lehetőséget az adott önkormányzatok is a tevékenységük bemutatásával. Bárki szót kaphat a rádióban, a kormányt kivéve. Róluk csak beszélünk, de nem szeretnénk, ha ide is befurakodnának és mérgező petéiket ide is betolnák.