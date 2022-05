Kész Zoltán: Nem vagyok a híve annak, hogy Márki-Zay Péternek most pártot kellene csinálni

Márki-Zay Péter továbbra sem tett le arról, hogy pártot alapítson, viszont több korábbi szövetségese is jelezte, hogy ennek nem most van itt az ideje.

A hatpárti ellenzéki korábbi miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter már a választások előtt többször beszélt arról, hogy új, konzervatív pártot alapít. Ezzel kapcsolatban legutóbb úgy fogalmazott, hogy a civilek pártját hozzák létre.

Azóta Hadházy Ákos és Lukácsi Katalin is jelezték, hogy most nem lépnének be Márki-Zay Péter új pártjába.

Kész Zoltán, aki Márki-Zay Péter mellett az egyik alapító tagja a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, és a kampányban is segítette a miniszterelnök-jelölt munkáját, nem híve a mostani pártalapításnak. Az Alfahírnek adott interjújában elmondta:

Én annak vagyok a híve, hogy mindenki vonja le a konzekvenciát és fontolja meg, hogy most tényleg pártot akar-e építeni. Tehát én nem vagyok a híve annak, hogy Márki-Zay Péternek most pártot kellene csinálni.

A korábbi országgyűlési képviselő úgy gondolja, hogy lenne helye egy teljesen új politikai közösségnek, mert „bár ez most radikálisan hangzik, a jelenlegi ellenzék az elmúlt 12 évben bebizonyította, hogy alkalmatlan az ellenzéki politizálásra”. Ugyanakkor hozzátette: az új pártot nem Márki-Zay Péternek kell vezetnie, mert ő és a mostani ellenzék súlyos vereséget szenvedett a választáson.

Az ellenzék elvesztette a választást, mégis azt látom, hogy a hat párt és Márki-Zay Péter megy tovább, mintha mi sem történt volna. Ez számomra elfogadhatatlan! Mikor arról beszélünk, hogy következmények nélküli a Fidesz, akkor azt kell mondjam, hogy következmények nélküli ellenzék is van.

Kész Zoltán jelenleg is tagja a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, de most arról beszélt, hogy „lesz majd egy tisztújítás, és talán kiderül, hogy mit akar az MMM. A mozgalom az utóbbi időben egy one-man show volt, és sajnos nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket, pedig valóban nagy reményekkel indultunk. Nyilván ebből is le kellene vonni azokat a tanulságokat, amire sokan most nem hajlandók.”

(Borítókép: Kész Zoltán. Fotó: Huszti István / Index)