A miniszterelnök elmondta: Magyarországon hogyan sikerült lelkes egyetemistáknak lebontania a diktatúrát, aztán megtörnie a progresszív-liberális közélet dominanciáját, és a konzervatív-keresztény értékek bástyájává válni.

Azt is elmondta, hogy Patton tábornoktól azt tanulták: a csata kihozza belőlünk a legjobbat, és megtisztít mindentől, ami gyengévé tesz. Orbán Viktor kijelentette: a győzelemnek az a végső feltétele, hogy nekünk kell a legjobbakká válni. „Ha te vagy a győztes, te vagy a legjobb” – tette hozzá.

A probléma, amivel meg kell most küzdeni konzervatívként, az a progresszív-liberálisok közéleti dominanciája, a legfontosabb hivatalokban ülnek, a média meghatározó pozícióit töltik be, ők készítik a magaskultúra indoktrináló alkotásait, ők mondják meg, hogy mi igaz és helytelen.

Orbán Viktor szerint konzervatívként úgy kell érezniük magukat, mint Stingnek New Yorkban (Sting – Englishman In New York című számára utalt, és idézte: „I'm a legal alien”). Ez Magyarországon is így volt.

Elmondta: Magyarországon kommunista diktatúra volt, az államgépezet azon dolgozott, hogy bebetonozza a hatalmát, akkor is woke-korszakban éltek a mindennapi szocialista diktatúrában, az állam irányította a nyilvánosságot és elnyomta a jobboldaliakat.