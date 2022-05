Varga Judit: A legfőbb érték a demokratikus döntés

A kormánynak a legfontosabb a magyarság fennmaradásának biztosítása – mondta Varga Judit a CPAC Hungary konferencián csütörtökön. Arról is beszélt, hogy április 3-án óriási megerősítést nyert a nemzeti konzervatív politika a választásokon.

Rendkívüli pillanat, hogy Budapesten dobog a konzervatív világ szíve, hatalmas elismerés ez az áprilisi eredményekért – kezdte felszólalását Varga Judit igazságügyi miniszter a CPAC Hungary konferencián csütörtökön, majd arról beszélt, hogy Magyarország ellen már olyan sok különböző, jogállamisághoz kapcsolódó eljárást indítottak, hogy azok egyre inkább devalválódnak. Humorosan hozzátette: már megvannak a kormánynak a paneljei, majd ismét elküldik azokat válaszként.

A miniszter szerint az uniós bürokratáknak valójában az a bajuk, hogy Magyarországon valódi vélemény-sokszínűség uralkodik.

Számukra az ideális az lenne, ha ismét az lenne a helyzet itt is, mint ami 2010 előtt volt, és ami nyugaton a helyzet, hogy 95 százalékos a baloldali túlsúly a sajtóban

– vélekedett Varga Judit.

Az igazságügyi tárca vezetője kifejtette: a konzervatívok lemaradtak egy ideig a baloldali véleményformálóktól, akik azonban közben zsákutcába futottak, mert önmagukat felfaló ideológiákat követtek. Varga Judit szerint a klasszikus liberalizmus legfontosabb céljai a XX. század végére megvalósultak, ami rossz hír a liberálisoknak, mert elfogytak a célok, így kreatívnak kell lenniük, hogy mindennap új áldozati csoportokat találjanak.

Kreált identitások mentén a szűk többség problémáit tűzik zászlajukra, és elvonják a figyelmet a valódi hírekről

– vélekedett a miniszter. Példaként azt említette, hogy míg az őshonos nemzeti kisebbségek problémáiról alig vesznek tudomást, az ökofeministákkal például foglalkoznak az EU-ban.

Arra az esetre is emlékeztetett a tárcavezető, amikor Budapesten egy szivárványszínű BLM-szobrot állítottak fel, amire azonban nem rezonáltak a magyar emberek, mert nem érinti őket ez a nyugatról importált ideológiai kérdés. A miniszter elmondta: valós problémák helyett utópiákat kergetnek a progresszívok. Ez látszik a kétharmados győzelemből is – tette hozzá Varga Judit, és hangsúlyozta: a legfőbb érték a demokratikus döntés és az emberek akarata.

Lehet kritizálni a kormányon lévőket, de nem árt hozzá néha választást is nyerni

– szúrt oda a magyar ellenzéknek a miniszter, és hozzátette: a baloldalon nem értették meg a népet, és azt hitték, hogy a nyugati termékek átvételével lehet választást nyerni Magyarországon.

A miniszter ezután a magyar konzervatív forradalomról beszélve elmondta, az szinte észrevétlen, mert mint fogalmazott:

Mi építünk, és nem rombolunk, nem kiabálunk, hanem érvelünk.

Nincs más a szemünk előtt, mint a hazánk és a magyar emberek érdekének a védelme – tette hozzá a tárcavezető, aki szerint nyugaton ezzel szemben – engedve a nyomásnak – kultúraidegen szokásokat honosítanak meg.

Nem egyszerű ellenállni a szép új világnak a közösségi média által keltett zűrzavarban

– vélekedett Varga Judit.

A miniszter azt is elmondta: a magyar népnek a legfontosabb mindig is a magyarság fennmaradásának biztosítása volt. Így tanultunk meg mindig ellentmondani a mindenkori hódítóknak – emlékeztetett a miniszter, és hozzátette: a kormány is ennek szellemében cselekszik.

Közjogilag is megerősítettük a nemzetünket, megvédjük a családokat, és összhangba hoztuk a múltunkat a jövőnkkel

– mondta Varga Judit.

A miniszter kifejtette: valamivel több mint egy hónapja óriási megerősítést nyert ez a nemzeti konzervatív politika, és ezt az életképességet az egész világ csökönyösebb részével is meg fogják ismertetni.

(Borítókép: Varga Judit, a CPAC Hungary konferencián 2022. május 19-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)