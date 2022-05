Novák Katalin férje: Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk

Novák Katalin köztársasági elnök férje, Veres István interjút adott a Mandinernek, amelyben elmondta: nagyon büszke a feleségére, de elsősorban nem is köztársasági elnökként, hanem feleségként és anyaként. Elmondta továbbá azt is, hogy milyen ügyet szeretne felkarolni first gentlemanként.