Megvannak az Ukrajnában rekedt Wizz Air gépek

A légitársaság vezetője elmondta: a társaság már most a koronavírus előtti teljesítményének 140 százalékán pörög, közben Máltán alapított új légitársaságot: a Wizz Air Malta elnevezésű leányvállalat az engedélyek kiadásának függvényében októberben kezdheti meg működését máltai lajstromozású repülőgépekkel.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója kérdésre megerősítette, hogy az a négy repülőgép, amelyek a háború kirobbanásakor Ukrajnában ragadtak, még mindig ott vannak, és sértetlenek. Három gépünk van Kijevben, egy pedig Lvivben.

– kommentálta a háborús helyzet őket érintő részét a Wizz Air vezérigazgatója, aki a Trend FM A nap vendége című műsorának vendége volt. Kiemelte,: az orosz–ukrán háború két hétig vetette vissza a légi közlekedést, utána azonban újra visszatért a repülési kedv. Az orosz és az ukrán piac viszont a háborús helyzet miatt egyelőre teljes mértékben kiesett a Wizz Air számára is.

A diszkont légitársaság vezetője arra számít, hogy két szűk Covid-esztendő után a légi közlekedés idén újra talpra áll majd. A Wizz Air már jóval meghaladja a koronavírus előtti teljesítményszintjét, és még nagyobb teljesítményugrást várnak nyárra. Pár éven belül már 300, hosszabb távon pedig 500 repülőgépből álló flottával repülne a Wizz Air, amely a legújabb Airbus típusokkal már 7-8 órás légi járatokat is tervez. Jelenleg 149 darab, főleg Airbus A320-as és A321-es repülőgépből álló flottát üzemeltet, amelyek átlagéletkora öt évre tehető. A következő években olyan nagy volumenű fejlesztéseken dolgozik a cég, amivel benevez a 8 órás légi utak piacára is.

Váradi József elmondta: a koronavírus-járvány berobbanásakor, 2020 áprilisában 3 százalékuk repült a Wizz Air gépeknek, ugyanabban az évben, augusztusban visszamentek 80 százalékra, majd novemberben újra 10 százalékra estek vissza. 2021 nyarán újra 100 százalékra emelkedett a repülési teljesítményük, hogy aztán 2022 tavaszára már 140 százalékos szinten teljesítsen a légitársaság a 2019-es, koronavírus-válság előtti szinthez képest.

A járványhelyzet megváltoztatta a fogyasztói szokásokat is. Korábban az utasok már átlagban 40 nappal a repülés előtt megvették a jegyüket. Most van olyan időszak, hogy csak 9 nappal előtte foglalnak az utasok, legalábbis a többségük. A Wizz Air 54 országba repül. Most az államok többségében enyhülnek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések