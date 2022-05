A Balaton vízhiányos állapota nem rendkívüli

Az első negyedévben tapasztalható aszály a Balatonra is kihatott, azonban a jelenleginél az elmúlt húsz évben több alkalommal volt már alacsonyabb vízállás. Az Országos Vízügyi Hatóság szerint nem rendkívüli a helyzet. Tóth Viktor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főmunkatársa az Indexnek elmondta, hogy a klímaváltozások negatívan hatnak legnagyobb tavunkra is, de egyelőre nincs ok az aggodalomra.