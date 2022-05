Donald Trumppal lepték meg a CPAC Hungary közönségét

A java még most jön – mondta Donald Trump a CPAC Hungary konferenciára küldött videóüzenetében, és hangsúlyozta: a magyar jobboldal fantasztikus eredményt ért el az áprilisi választásokon.

Pénteken Donald Trump volt amerikai elnök a CPAC Hungary közönsége előtt lejátszott meglepetés-videóüzenetében kijelentette: nagy harcot vívnak a konzervatívok, gratulált Orbán Viktornak, aki szerinte nagyszerű vezető, és megtiszteltetés volt a számára, hogy támogathatta őt.

Ő egy nagyszerű vezető, egy igazi úriember, és nemrég hatalmas választási diadalt aratott. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy támogatásomról biztosítsam. Ez egy picit szokatlan, hiszen rendszerint az ötven amerikai államot figyelem, de ezúttal távolabbra is néztem. Ezt csupán azért tettem, mert ő valóban egy jó ember és páratlan munkát végez a hazájáért

– fogalmazott Orbán Viktorról a volt amerikai elnök.

Donald Trump szerint most az a feladat, hogy szembenézzenek azzal a rengeteg gonddal, mely ma a világot – és az USA-t is – fenyegeti. Hozzátette: „A szocializmussal, sőt a kommunizmussal is, ha alaposan meggondoljuk”.

Dolgozzanak és harcoljanak kitartóan!

– zárta szavait Donald Trump.

Május 19-én és 20-án Budapesten tartják a Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű konferenciát, amelyen több kormánypárti politikus, illetve Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Szánthó Miklós, a CPAC Hungary konferenciát szervező Alapjogokért Központ főigazgatója az Indexnek korábban azt mondta: a CPAC egy igazi amerikai konzervatív dzsembori, az elsőt még 1974-ben rendezte az Amerikai Konzervatív Unió. Ronald Reagantől kezdve Donald Trumpig minden republikánus elnök felszólalt az összejöveteleken, amelyre jobboldali gondolkodók, politikusok, influenszerek százai érkeztek és érkeznek, ma már nem csak az USA-ból, hanem a világ minden tájáról.

