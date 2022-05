Az NNK szakértője szerint a többségnek nincs szüksége a negyedik oltásra

Az utóbbi időben jelentős mértékben csökkent a koronavírusos betegek száma, ezen kívül pedig a szennyvizekben található koronavírus-örökítőanyag koncentrációja is szinte mindenhol stagnál vagy csökken. Páldi Anna emiatt azt mondta: lehet reménykedni abban, hogy a nyár járványmentes lesz. Hozzátette: azt, hogy mi lesz ősszel, még „meglátjuk”, de a nyár örömeinek most lehet hódolni.

Kell-e negyedik oltás?

Mindeközben Páldi Anna arra is figyelmeztetett, hogy a járvány nem tűnt el teljesen, és a kockázati csoportokba tartozóknak továbbra is vigyázniuk kell a vírussal, még úgy is, hogy a kórházi felvételi adatok és a súlyos esetek száma is jelentősen csökkent az utóbbi időben.

A szakértő arra kérte a krónikus betegeket, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat, és indokolt esetben viseljenek maszkot.

Kifejtette azt is, hogy a járvány lecsengése miatt most „nem tiszta a kép” abban a kérdésben, hogy általánosan, a nem kockázati csoportba tartozó pácienseknél lesz-e szükség a negyedik oltásra. Állítása szerint nemzetközileg a többségi álláspont most az, hogy a kora nyári szezonban biztos nem lesz szükség általánosan a negyedik oltásra. Páldi Anna végül azt is hozzátette, hogy szerinte ez az álláspont az ősz előtt nem valószínű, hogy megváltozna.

Mások is hasonlóan nyilatkoztak

Jakab Ferenc virológus áprilisban szintén azt mondta: negyedik oltásra idővel szükség lehet, de most még mindenképp korai lenne, ha általánosan elkezdenék beadni.

Ugyancsak áprilisban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szintén arról adott ki nyilatkozatot, hogy a 80 év alatti, krónikus betegségben nem szenvedő személyeknél egyelőre nincs szükség a negyedik oltás, amennyiben korábban mRNS-vakcinákkal lett beoltva a páciens.

(Borítókép: Beoltanak egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer–BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina negyedik, emlékeztető adagjával a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2022. április 16-án. Fotó: Komka Péter / MTI)