Jakab Péter végrehajtót küld Kocsis Mátéra

„A Fidesz frakcióvezetőjéhez hamarosan vendég fog érkezni. Úgy hívják, hogy végrehajtó”– kezdi baljósan legújabb Facebook-bejegyzését Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Majd arról ír, hogy Kocsis Mátét beperelte, miután azt állította róla, hogy veréssel fenyegetett meg egy melóst.

Bepereltem. Nagy ívben tett rá. Mit neki törvény meg jogállam. A bíróság most arra kötelezte, hogy legalább kérjen bocsánatot, ha már hazudott. Erre is nagy ívben tett. Mit neki igazság meg becsület. Ezért most úgy döntöttem, végrehajtót küldök rá