Az egész világon nincs olyan miniszter, mint amilyen Pintér Sándor lesz

A világon csupán egyetlen olyan ország van, ahol a belügyminiszter felelős az egészségügyért is. Arra viszont sehol sincs példa jelenleg, hogy a belügyminiszter egyszerre felel még az egészségügy mellett az oktatásért is.

Az utóbbi napokban kiderült, hogy Pintér Sándor a következő Orbán-kormányban már nemcsak a belügyekért lesz felelős, hanem – az Emberi Erőforrások Minisztériumának megszűnése után – az ő tárcája alá tartozik majd az egészségügy és az oktatás is. Ezzel kapcsolatban már az is felmerült, hogy ki lehet a tárca egészségügyért felelős államtitkára.

A Népszava most mind a 193 ENSZ-tagállam, valamint Koszovó, a Palesztin Hatóság és Tajvan kormányzati felépítését megvizsgálta, és ennek alapján arra jutott, hogy mindössze egy olyan ország van, ahol a belügyminiszter az egészségügyért is felel egyben.

Ez pedig nem más, mint a csendes-óceáni apró szigetállam, Nauru.

Az Ausztráliától északkeletre fekvő, 21 négyzetkilométernyi területű, alig tízezer lakosú sziget kormányának 7 tagja van, és az összevont belügyi és egészségügyi tárcát ott is egy személy, Isabella Dageago tölti be, aki viszont végzettsége szerint ápoló, vagyis jobban konyít az egészségügy feladataihoz.

Kicsivel gyakoribbnak számít az, hogy a belügyminiszter egyben az oktatásért is felel. Erre van példa két európai mikroállamban, Monacóban és Liechtensteinben is.

arra viszont jelenleg sehol sincs példa, hogy a belügyi, egészségügyi és oktatási tárcáért egyszerre felelne valaki.

Elméleti síkon ez a szokásosnál könnyebb módon lenne lehetséges két helyen: a Luxemburgi Nagyhercegségben és Új-Zélandon. Méghozzá azért, mert mindkét államban általános gyakorlat az, hogy egy-egy politikus egyszerre több miniszteri tisztséget is betölthet, tehát elméletileg vihetnék egyszerre a belügyi, oktatási és egészségügyi tárcát. A mostani új-zélandi kormányban mindemellett külön személyek felelősek mindhárom tárcáért, és ugyanez a helyzet Luxemburgban is.

Ritkább, hogy néhány állam legfelsőbb vezetésében nincs külön felelőse az egészségügynek vagy az oktatásnak, de ezek jellemzően olyan, szövetségi berendezkedésű államok, ahol az egyik vagy mindkét terület a regionális kormányzatok hatásköre alá tartozik, mint például Bosznia-Hercegovina, Svájc, Belgium és Kanada.

Érdekesség, hogy vannak olyan államok is, ahol az oktatás két külön miniszteri tárcát is kapott: az egyik a közoktatásért, a másik pedig a felsőoktatásért felel. Erre Európában például a franciáknál, a svédeknél, valamint az új szlovén kormányban is lesz példa. Ritka esetben még az is előfordul, hogy kettőnél több minisztérium foglalkozik oktatással, de erre leginkább a fejlődő országokban van példa – írja a Népszava.

(Borítókép: Pintér Sándor. Fotó: Kovács Attila / MTI)