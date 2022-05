Dermesztő árak, 500 forintba kerülhet egy gombóc fagylalt

Az alapanyagok drágulása és hiánya, valamint a munkaerő hiánya miatt jelentősen nőtt egy-egy gombóc fagylalt ára, néhol akár 500 forintba is kerülhet – mondta az InfoRádiónak a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Erdélyi Balázs szerint ennek oka egyrészt az, hogy képzett munkaerőből hiány van. Egy tejes fagylaltnál például rengeteg alapanyagból „játszanak” a cukrászok azért, hogy minél szebb legyen a végeredmény, de ehhez komoly szaktudás és olyan szakember kell, aki jól ismeri az összetevőket, és képes megfelelően kimérni azokat, az előírások betartása mellett – példálózott.

Másrészt az alapanyagok is drágultak, sőt már az is előfordul, hogy hiány van belőlük. Mint mondta, már a nagykereskedések sem jutnak hozzá a beszállítóiktól a megrendelt mennyiségekhez, így aztán az üzleteket sem tudják megfelelően kiszolgálni, ami a cukrászokat is kiszolgáltatott helyzetbe hozza.

Erdélyi Balázs szerint a hiány jóformán minden összetevőt érint. Volt például, amikor nem lehetett vajhoz jutni, de már a cukorral és egyéb tejtermékekkel is akadtak problémák idén. Eközben a gyümölcsök, gyümölcskészítmények és -pürék ára is elszállt, főleg azoké, amelyek külföldről, Franciaországból és Spanyolországból érkeznek fagyasztva.

Nincs egyszerű helyzetben a szakmánk

– ismerte el Erdélyi Balázs az interjúban.

Mindezek alapján a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint a tavalyi, szolidabb áremelkedés után idén markánsabb drágulás látható a fagylaltoknál – bár országosan és üzletenként is lehetnek nagyobb eltérések. Van, ahol még 300-350 forintért is lehet kapni, de egyre több helyen mérik 400-450 forintért a fagylalt gombócát.

500 forintos fagylaltra tavaly még csak ritka esetben volt példa, idén viszont a frekventáltabb helyeken már ennyibe is kerülhet egy gombóc.

Erdélyi Balázs azt is hozzátette, hogy ha egy helyen minőségi fagylaltot árulnak, akkor a 350 és 450 forint közötti ár mindenképp indokolt, ennél alacsonyabb áron a cukrászdák a mostani drágulás mellett már nem tudnak működni.

(Borítókép: Komka Péter / MTI)