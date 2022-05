Kunhalmi Ágnessel és Jakab Péterrel kezdi a hetet az Országgyűlés

Kunhalmi Ágnes a pedagógusoknak szentelte felszólalását, és elmondta: radikálisan csökkent a szakma önállósága, romlott az anyagi és erkölcsi megbecsülés, miközben a munkaterheik, a nem pedagógiai munkával töltött munkaóráik növekedtek, és felgyorsult a pályaelhagyás.

A szocialista politikus szerint országos és rendszerszintű a pedagógushiány, több mint tízezren hiányoznak a rendszerből, és emelkedik az átlagéletkor is. Kunhalmi Ágnes úgy látja, az a „csodafegyver”, amit a kormány kínál, a rendteremtés, nem segít ezen a problémán, a másik csodafegyver a bér, amivel meg lehetne állítani a pályaelhagyást.

Kunhalmi Ágnes a pedagógusbérek minimum 50 százalékos azonnali emelését követelte, valamint a szocialista frakció javaslatai közé sorolta a pedagógusok vetítési alapjának minimálbérhez kötését és azt is, hogy a közelgő pedagógusnap alkalmából minden pedagógus százezer forintos Erzsébet-utalványban részesüljön.

Rétvári Bence államtitkár azzal kezdte válaszát, hogy „amikor önök ilyen lelkesen beszélnek a pedagógusok mellett, az embernek mindig eszébe jut, hogy mit tettek önök”.

Az államtitkár szerint fontos, hogy a pedagógusok anyagi biztonságára minél több figyelem irányuljon, amikor járvány volt, és a világ minden országa nehézséggel küzdött, a kormány 2×10 százalékos emelést hajtott végre a pótlékkal, miközben 2010 előtt elvettek a pedagógusoktól.

Rétvári Bence megjegyezte, ha a gazdaság jobban teljesít, a 10 százalékosnál magasabb is lehet a béremelés. A kormánypárti politikus emlékeztetett: a baloldali kormány tandíjat vezetett be a pedagógusképzésre, iskolákat zártak be és pedagógusokat bocsátottak el.