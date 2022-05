Dúró Dóra (Mi Hazánk) „Szívhangtörvény: esély a magzatnak, hogy az utolsó szó jogán életében egyszer kommunikálhasson az édesanyjával” című, napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy Magyarország Alaptörvénye kimondja: a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg, de ez egy „üres mondat a gyakorlatban”, keményebben fogalmazva pedig „hazugság”.

Dúró Dóra hozzátette: a fogantatástól kezdve a magzat él. Mikor jön létre az élet? – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta: a fogantatás pillanatában.

A képviselő elmondta: a magzatoknak ugyanannyi méltósága van, mint bárkinek, de most még sincsen. A Mi Hazánk ezért azt javasolja, hogy valóban legyen joguk az élethez. Dúró Dóra szerint minden egyes megfogant magyar gyermek közkincs. Egy felmérésre hivatkozva arról is beszélt, hogy a nem kívánt terhességekből is kívánt gyermek születik, ugyanis azok, akik mégsem végeztek abortuszt, egy év múlva már azt mondják, hogy ez volt a jó döntés.

Dúró Dóra kijelentette: az anyákat is fel kell szabadítani, érezniük kell, hogy van más lehetőség az abortusz helyett, érezniük kell a politika és a kormány támogatását. A Mi Hazánk javaslata egyébként az, hogy az édesanya hallgassa meg a gyermek szívhangját, mielőtt az abortuszt elvégezné. A politikus hangsúlyozta, hogy az abortusz még mindig vezető halálok, minden ötödik megfogant gyermek áldozata az abortusznak.

Rétvári Bence államtitkár kijelentette: az ember életében a legnagyobb ajándék a gyermek. Majd hosszasan azt részletezte, hogy a kormány 2010 óta a családbarát szemléletet tette a legfontosabbá, és minden mutatóban eredményeket hozott az elindított családbarát politika.