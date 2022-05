„Hiába állítják össze már több mint száz éve az időjárási prognózist a meteorológusok a legjobb tudásuk szerint, a XXI. századi médiumok teljesen önjáróvá váltak, én pedig már csak legyintek.” Mindezt Németh Lajos meteorológus mondta az Indexnek azzal kapcsolatban, hogy a hírportálok jelentős része kifejezetten hatásvadász címekkel látja el az időjárásról szóló híreit.

Amint arról beszámoltunk, a Balatoni Kör kezdeményezéséhez csatlakozva az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Balatoni Szövetség felhívást tett közzé, melyben bejelentették, lépéseket tesznek a meteorológiai bulvárprognózis megfékezése érdekében.

Nem lehet hosszú életű gyakorlat, hogy hétről hétre, napról napra ilyen címekkel bombázzák a felhasználókat, mivel záros határidőn belül az adott médium komolytalanná válik. Ezzel maga a meteorológiai szakma nem szenved csorbát, de az olvasók egy része becsapva érezheti magát.

50 éves meteorológiai tapasztalattal a háta mögött Németh Lajos megjegyezte, a probléma nem új keletű, ő maga is harcolt annak idején – bár jóval kevesebb szerkesztőséggel – a korrekt híradásokért. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ma már az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország egy adott pontjára is képes megmondani a várható időjárást, adott időpontban és helyszínre szükség esetén veszélyhelyzeti riasztást is kiadnak, így az országos érvényű prognózisok mellett ezt is érdemes figyelni.

Miután a kezdeményezés a Balaton környékéről indult, Németh Lajos azt is kiemelte, hogy

a balatoni régióban a siófoki obszervatóriumból kiadott jelentések olyan pontosak, amelyre élet- és vagyonvédelmi döntéseket lehet alapozni.

Ezeknek az ultrarövid prognózisoknak a beválási aránya 90 százalék fölötti, de az egyhetes előrejelzések is elérik a 80 százalék körüli pontosságot. A szakember ezzel együtt azt tanácsolja, hogy a tervezett program előtti napon nézzen mindenki utána az időjárás alakulásának, mert az akkori előrejelzés szinte biztosra vehető.

„A foglalások lemondásánál a vendégek sokszor hivatkoznak is a beharangozott rossz időre e-mailben vagy telefonon, ami 2-3 napos vagy annál nagyobb időtávban eleve megalapozatlan, mert igazán jó beválási eséllyel legfeljebb 1-2 nappal korábban lehet általában prognosztizálni a várható időjárást” – erősíti meg a szakember álláspontját Kardos Gábor, a Balatoni Kör szóvivője.

Vitorlázóként folyamatosan figyelem a meteorológiát és leginkább előző este lehet eldönteni, hogy másnapra mi várható sok év tapasztalata alapján

– teszi hozzá. A kezdeményezés ötletgazdájaként azt is hozzáfűzi, hogy egy hétre előre nemcsak a túlzott, apokaliptikus jelzők indokolatlanok egy cikkben, hanem eleve felesleges és megtévesztő műfaj kvázi tényként vagy akár valószínűként megírni bármilyen prognózist. (Pár évvel ezelőttig nem is voltak ilyen cikkek, mert ott vannak erre a célra a meteorológiai szakportálok, pl. a met.hu.) Véleménye szerint az a forma és tartalom az elérhető leghitelesebb.

A média legfeljebb felhívhatja a figyelmet egy OMSZ által kiadott veszélyjelzésre vagy hideg-meleg frontokra, viharokra… de bármi, ami ezen túlmegy, az nettó amatörizmus és sajtóetikailag is kétes, mert nem információt ad, hanem az érzelmeinkre hatva manipulál.

Úgy látja: égő esőerdőkkel létrejött egyfajta „apokalipszispornó” a tömegmédiában, de rendkívül veszélyes indulatokat gerjeszteni tömegekben úgy, hogy közben a valós klímakatasztrófákkal kapcsolatban még mindig nincs elég hiteles információ a médiában. (A Covid és a háború elterelte a tömegek figyelmét erről.)

Harmincnál több kisebb-nagyobb médium szerkesztőségébe juttatták el az időjárás-előrejelzésről szóló bulváros címek elleni felhívásukat, de véleménye szerint még annyira új és szokatlan ez a téma, hogy hetekre-hónapokra lehet szükség ahhoz, hogy akár csak a médiában kellő tudatosodási folyamat menjen végbe, illetve, hogy elérjék a kritikus tömeget a teljes fordulathoz.

Az önmagában nagy áttörés, hogy az Index elsőként adott pozitív visszajelzést, mivel emlékeim szerint talán úgy 4-5 éve a „régi” Index hozta be ezt a meteo bulvár műfajt a magyar sajtóba.

Kardos Gábor szerint a tudatos hírfogyasztási folyamat megerősítésében lapunk példája meghatározó lehet.

