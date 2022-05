Zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben

Kedden a vastagabb, zártabb felhőzet északkelet, kelet felé vonul és szakadozik, ezzel együtt a csapadék gyengül, majd meg is szűnik. Mögötte azonban nyugat felől ismét fátyolfelhők sodródnak fölénk, és gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből a Dunántúlon késő délutántól, estétől zápor, zivatar is kialakulhat.

A szelet élénk, a zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 24 és 32 fok között várható, a tartósabban felhős, csapadékos keleti részeken azonban ettől hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzése szerint előbb északnyugaton, majd a Dunántúl keleti felében és a Duna–Tisza-közén is egyre többfelé várhatók zivatarok. Napközben összességében gyengül és kelet felé helyeződik át a csapadéktevékenység, de északnyugaton és az ország keleti felén kialakulhatnak újabb zivatarok. A késő délutáni óráktól újabb rendszer közelíti meg az Alpokalját.

A zivatarokat általában szélerősödés és jégeső kísérheti. Különösen északnyugaton akár óránkénti 60 kilométeres sebességet is meghaladó, viharos széllökések, valamint nagyobb, akár 3 centiméteres jégszemek is előfordulhatnak. Intenzívebb gócokban jelentős, 20 milliméternyi csapadék is eshet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A heves csapadék miatt egyes fokozatú, citromsárga riasztás is érvényben van zivatar miatt. Nagyobb esőzésekre Magyarország középső és déli részén kell számítani.

Országos Meteorológiai Szolgálat

(Borítókép: Viharfelhőkből esik az eső Debrecen térségében 2020. június 18-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)