Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött a keddi parlamenti ülés, amelyen majd délután Orbán Viktor bemutatja új kormánya minisztereit, akik esküt is tesznek.

Csárdi Antal (LMP) napirend előtti felszólalásában az új kormány megalakulásával összefüggésben arról beszélt: érdemes visszatekinteni, hogy mit tett a magyar kormány, hogy mérsékelje az inflációt és annak hatásait, továbbá mit tett azért, hogy a közalkalmazottak bére ne értéktelenedjen el. Az LMP-s politikus szerint a kormány semmilyen eredményt nem ért el. Arra is kitért, hogy az élelmiszerek árai növekedtek, ami azt is jelenti, hogy az emberek jövedelme „óráról órára veszít az értékéből”. Csárdi Antal kijelentette: az alapvető élelmiszerek áfáját le kellene csökkenteni öt százalékra, illetve a közalkalmazottak bérét inflációkövetővé kell tenni.

Tállai András államtitkár az inflációval kapcsolatban azt mondta: téves állítás, hogy ez a kormánynak lenne köszönhető, „ezt mindenki tudja”, az infláció az egész világot terheli, különösen Európát. Az inflációt az energiaválsággal hozta összefüggésbe, utóbbi az elhibázott európai energiapolitikának köszönhető az államtitkár szerint. Tállai András kijelentette: Európának nincs olyan kormánya, amely annyi intézkedést hozott volna az infláció ellen, mint a magyar kormány.

Szabó Rebeka (Párbeszéd) a klímaválságról, illetve annak hatásairól beszélt napirend előtti felszólalásában, továbbá arról, hogy a kormányoldal megszüntette az önálló környezetvédelmi minisztériumot. A képviselő szerint a megújuló energiaforrásokra való átállás kulcsfontosságú lenne. Arra is kitért, hogy a beruházásoknál vigyázni kellene a természeti értékeinkre, de a jelenlegi törvények erre nem alkalmasak, azt is kritikaként jegyezte meg, hogy nincs önálló zöldhatóság. Szabó Rebeka szerint az állatvédelem is nehéz helyzetben van, nincsenek elegen, akik be tudnák tartatni a jogszabályokat. Arra kíváncsi, hogy a kormánynak milyen válaszai vannak az által felvetett problémákra.

Bodó Sándor államtitkár szerint az ellenzéknél sajnos folyamatosan politikai kérdés a természet- és az állatvédelem ügye, továbbá teljesen mást csinálnak – Budapestet említette példaként –, mint amit a kormányon számonkérnek. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány olyan konkrét intézkedéseket hozott zöldügyekben, amik az Európai Unióban is elismertek. A civilekkel való együttműködés elengedhetetlen az állatvédelem ügyében, ebben egyetértett Szabó Rebeka felszólalásával, ugyanakkor arra kérte az ellenzéket, hogy szakmai szemüvegen keresztül nézzék a kormányzati döntéseket.

Toroczkai László (Mi Hazánk) a közbiztonságról beszélt, megemlítve a kerepesi tömegverekedést, amelyben két család tagjai verekedtek össze, miközben lövések is dördültek. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint jó lenne, ha a Fidesz vagy akár balliberális frakciók – mint pl. a Jobbik – roma képviselői inkább a helyszínen lennének ilyen esetekben, hogy ne a tömegverekedőket akarják követni a roma gyerekek. Toroczkai László szerint ehelyett azonban arról megy a vita, hogy a Jobbik roma képviselője helyesen beszélt-e lovári nyelven a parlamentben.

A Mi Hazánk frakcióvezetője arról is beszélt, hogy felfegyverzett bűnszervezetek, „fegyveres karabélyokkal rendelkező migráns bűnözők” szervezik az embercsempészetet a déli határon, bizonyítékként erről fotókat és egyéb dokumentumokat is be fog tudni mutatni. A politikus szerint a kormány ne az ukrajnai háború miatt akarjon veszélyhelyzetet, hanem az ellen, ami Kerepesen vagy a déli határnál zajlik. Toroczkai László hangsúlyozta: áldatlan állapotok uralkodnak, a törvénytisztelő polgárok rettegnek, a kormány védje meg a határ mellett élő magyar állampolgárokat.

Kontrát Károly államtitkár válaszában leszögezte: a magyar rendőrség minden bűnözővel szemben határozottan fellép Magyarország minden településén, így történt ez Kerepesen is, ahol helyreállították a rendet, a rendőrség eredményesen intézkedett, a TEK is a helyszínen volt, ők pedig határozottan felléptek, felszámolták a jogsértést. Hozzátette: 2010-ben a kormány azt mondta, hogy helyreállítják a közrendet és a közbiztonságot, ezt meg is tették, de azt soha nem állították, hogy nem lesz többé bűnözés.

A déli határon lévő helyzettel kapcsolatban elmondta: Pintér Sándor a szerb hatóságokkal át fogja tekinteni a helyzetet, a személyi állomány megvan ahhoz, hogy intézkedjenek, hatékonyan fellépjenek az embercsempészek ellen, Toroczkai László konkrét információiról tájékoztatni fogja a belügyminisztert.

Szabó Sándor (MSZP) az új kormányzati struktúráról beszélt, amely nem tartalmazza az önálló egészségügyi és oktatási minisztérium létrehozását. A képviselő szerint azonban komoly hiányosságok vannak ezeken a területeken, ennek alátámasztására példákat is hozott napirend előtti felszólalásában, elsősorban a bérfeszültségeket, a megalázóan alacsony béreket, a létszámhiányt említette. A politikus szerint az ellenzék azért sürgeti ezeknek a problémáknak a kezelését a kormánynál, mert „óriási baj van”, a felelősség és a feladat az új kormányé, ne mutogassanak visszafelé.

Rétvári Bence államtitkár szerint a kormány arra törekedett, hogy megbecsültek legyenek a közszférában dolgozók, emelték a béreket, miközben a 2010 előtti kormány alatt alulfinanszírozott volt az egészségügy és az oktatás is. Az államtitkár kijelentette: a kormány receptje az egyre növekvő anyagi megbecsüléshez vezet.

Fekete-Győr András (Momentum) a kormánypárti képviselőkhöz szólt, akiknek szerinte fogalmuk sincs arról, hogy Orbán Viktor mit fog tenni jövő héten, mert ők sem értesülnek időben, és ezért mindig rácsodálkoznak a miniszterelnöki interjúkra és a Kormányinfókra, arra, hogy milyen törvénymódosítások fognak következni. Fekete-Győr András kijelentette, baj, hogy az utolsó pillanatban tudják meg, mikor milyen gombot kell nyomkodniuk. Azt is mondta, hogy a kormánynak csökkentenie kellene a magyar emberek bizonytalanságát, az elmúlt évekre azonban a teljes kiszámíthatatlanság volt a jellemző.

„A kiszámíthatóság az egyik legfontosabb konzervatív érték” – fogalmazott Fekete-Győr András, aki kritizálta a miniszterjelöltek kijelentéseit, amelyeket az őket meghallgató bizottsági üléseken tettek. Fekete-Győr András kiemelte: a jó kormányzásnak arról kell szólnia, hogy kiszámítható, békés életet élhessen minden törvénytisztelő polgár.

Orbán Balázs államtitkár, miniszterhelyettes elmondta: nem tudja, hogy Fekete-Győr András bent volt-e akkor a parlamentben, de a miniszterelnöki eskütétel után Orbán Viktor beszédet tartott, amely egy kormányprogrammal is felért, arról beszélt, hogy mit terveznek a következő időszakban. Az államtitkár megismételte a miniszterelnök állítását, hogy egy veszélyes és bizonytalan világ veszi körül Magyarországot, de az elmúlt években komoly eredményeket ért el a kormány, ezeket az eredményeket kívánják megvédeni a következő időszakban is: a családtámogatást, a rezsicsökkentést, a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjakat, illetve a nyugdíjak reálértékét. Orbán Balázs szerint a Momentumnak eddig a feltűnősködés fontosabb volt, és megvan a lehetősége annak, hogy a párt is csak egy momentum legyen a magyar politika történetében.

Brenner Koloman (Jobbik) napirend előtti felszólalásában felelevenítette azt a napokban megjelent hírt, hogy egy középiskolai tanár a Deák téren koldult. A jobbikos politikus szerint ez mindannyiuk szégyene, de főleg a kormányé, mert a magyar pedagógusok bére a legalacsonyabb Európában. Azt is hozzátette: az összes oktatási mutató romlott az elmúlt évtizedben, a vidéki kistelepülésen élők pedig egyre inkább kiszorulnak a minőségi oktatásból. Arról is beszélt, hogy a pedagógusvégzettségűek fele nem pedagógusként helyezkedik el az alacsony bérek miatt.

„Az is bolond, aki Magyarországon pedagógus lészen” – fogalmazott Brenner Koloman. Mire fognak készülni a beköszöntő szociális és gazdasági válságban? – tette fel a kérdést a kormánynak. A második Orbán-kormány Széll Kálmán-tervéről azt mondta, hogy az valójában megszorítás volt, amely most majd Rogán Antal-tervként jöhet.

Brenner Koloman szerint nullaszázalékos áfakulcs kell az alapvető élelmiszerekre, ez nemcsak a tanárokat, hanem a szélesebb társadalmi rétegeket is segítené. Azt ígérte, a Jobbik nagyon komolyan figyelni fogja, hogy a kormány ne vonjon el pénzt a magyar oktatásból.

Rétvári Bence államtitkár, miniszterhelyettes szerint a Jobbik egy nemzeti gondolkodású pártból egy balliberális párttá vált, amit az is bizonyít, hogy Brenner Koloman leminősítette a magyar oktatást és a magyar diákokat, mert azt mondta a jobbikos képviselő, hogy egyre rosszabbul teljesítenek. Rétvári Bence szerint a balliberálissá vált Jobbik számára csak az a fontos, hogy a magyarokat leminősítsék. Az államtitkár aztán több felmérést is példaként hozott, melyek szerint átlag felett teljesítenek a magyar diákok, illetve javult a magyar oktatás teljesítménye.

Szászfalvi László (KDNP) arról beszélt, hogy a magyarok összefogtak az Ukrajnából érkező menekültekért. A háborúnak beláthatatlan gazdasági és morális hatásai vannak, Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját valósítja meg. A képviselő hangsúlyozta: a kormány, a karitatív szervezetek, az egyházak és az önkéntesek minden megkülönböztetés nélkül egy emberként segítik a menekülteket, Magyarország minden menekültről gondoskodik. Szászfalvi László megköszönte a magyar kormány és a magyar emberek áldozatos munkáját a humanitárius segítségnyújtásban, a külföldi sajtó támadásait – hogy Magyarország ne segítene a menekülteken – elítélte.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a felszólalásra válaszolva elmondta: az Ukrajnában zajló háború minden egyes perce súlyos biztonsági kockázat Magyarország számára, ezért mindent megtesznek azért, hogy béke minél előbb létrejöjjön. A legfontosabb kötelesség most az, hogy garantáljak a magyar emberek biztonságát, ezért nem küldenek fegyvereket és ezért nem engednek át fegyverszállítmányokat az országon át Ukrajnába. A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy minden menekültnek segít Magyarország, azt azonban kikérte magának, hogy egyesek megpróbálják összemosni az ország „déli határát ostromló” migránsokat és a háborús menekülteket. Előbbieknek nincs joguk belépni az országba, utóbbiak esetében Magyarország a nemzetközi jogot alkalmazza, mindenkinek segítenek, minden segítséget megadnak.

Győrffy Balázs (Fidesz) arról beszélt, hogy május 20-án rekordrészvétel az agrárkamarai választáson. Hangsúlyozta: a vidék, illetve gazdálkodók nélkül nincs erős Magyarország. Kiemelte az agrárium stabilitásának fontosságát is, különösen most, hogy háború zajlik Ukrajnában. Farkas Sándor államtitkár, miniszterhelyettes elmondta: a kormány számára a gazdák a magyar vidék bázisa, a vidék gerince, soha nem látott forrásokat biztosítottak az agráriumnak.

