A 78 éves polgármester hétfőn vett el egy lányt, aki épphogy betöltötte a 18. életévét, és egy négyéves gyermeke is van.

Szabó András most a Tények Plusznak mesélt a szokatlan házasság részleteiről.

Nagyon sokan pozitívan álltak hozzá, persze volt, aki szememre vetette, hogy hát nem biztos, jó lesz ez. Túlzottan is idős vagyok, azt elismerem, a feleségemhez, de hát ő is, én is, mind a ketten szeretjük egymást