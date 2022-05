Egy több évtizedes rutint kell az egészségügyben megváltoztatni

A Magyar Orvosi Kamara után a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete is megfogalmazott egy több pontból álló javaslatcsomagot, melynek célja, hogy az új kormányzati ciklus végére a hazai egészségügyi ellátás lényegesen jobb legyen. Lancz Róbert, a Primus új elnökének javaslata szerint többek között a magánellátásban is használható lenne a tb-kártya, de más olyan elemek is szerepelnek az ajánlásban, melyek több évtizedes rossz beidegződéseket hivatottak megváltoztatni.