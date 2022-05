Kétszázzal több magyar fiatal kap idén ingyenes európai vonatbérletet

Az eredeti kvótához képest 215 vonatbérlettel több jut a magyar fiataloknak a DiscoverEU most lezárult pályázati fordulójában – jelentette be online sajtótájékoztatóján Ujhelyi István EP-képviselő, az európai program mentora.

Az MSZP politikusa elmondta, hogy a nemrég lezárult tavaszi fordulóban Magyarországon sokszoros volt a túljelentkezés az ingyenes utazási lehetőségre, míg voltak olyan tagállamok, ahol nem jelentkezett elég fiatal a kvóta szerint kiosztható bérletekre. Ujhelyi az Európai Bizottság illetékeseivel tárgyalva elérte, hogy

a fel nem használt jegyeket a túljelentkező tagállamok között osztják el, így összesen 958 magyar fiatal élhet idén nyáron a különleges lehetőséggel.

A szocialista politikus hangsúlyozta, hogy az elmúlt években hat fordulóban összesen mintegy 750 ezer európai, az adott évben tizennyolc éves fiatal jelentkezett a pályázatra, közülük 165 ezren már körbe is utazták Európát az ingyenes bérlettel. Magyarországról eddig több mint húszezren nyújtottak be pályázatokat, közülük több mint négyezren bérlethez is jutottak.

Az EP-képviselő arra kérte a kormányt és az önkormányzatokat is, hogy támogassák a program minél szélesebb megvalósítását:

Ez nem pártpolitikai kérdés. Bár én indítottam el ezt a mozgalmat, és sokat küzdöttem a megvalósításáért, ebben a néppárti frakcióvezető Manfred Webernek és a korábbi uniós biztos Navracsics Tibornak is komoly szerepe volt.

Ujhelyi szerint ha a kormány támogatná a programot, akkor szállástámogatást vagy költőpénzt is adhatna a győztes magyar pályázóknak. Európa számos városában külön kedvezményeket kapnak bizonyos belépőkből és szolgáltatásokból azok a fiatalok, akik a DiscoverEU program nyertes pályázóiként járnak a városban.

A FreeInterrail program eredeti koncepciója két fiatal német aktivistától származik, akik pár éve azzal az ötlettel álltak elő, hogy az EU minden európai fiatalt lepjen meg egy ingyenes vonatbérlettel a tizennyolcadik születésnapján. Ebben az évben még egy pályázati forduló lesz, ennek részleteit ősszel írja majd ki az Európai Bizottság.