Megérkezett a vihar estére, ablaküvegeket zúzott be a jégeső

Az OMSZ délutáni, narancssárga figyelmeztetésében az intenzív csapadék mellett szélviharra és jégesőre is figyelmeztetést adtak ki. Jelezték ugyanakkor, hogy mindez elsősorban az ország nyugati és déli területein várható.

A jégeső valóban lezúdult számos helyen: többfelé 3-5 centiméter átmérőjű jégdarabok hullottak az égből, amelyek

néhol az ablaküveget is betörték.

A jégdarabokról az Időkép tett közzé olvasói fotókat.

Több helyen fákat csavart ki a vihar. A sonline.hu szerint egy somogyi településen a redőnyt zúzta szét a jégeső, máshol pedig a növényekben tett kárt.

A vihar az ország déli területein is tombolt: Kaposváron olyan erős volt az esőzés, hogy az egyik utcát is elöntötte a víz.

Pécsett is lezúdult az eső:

Az OMSZ előrejelzésében azt írták, hogy a viharos szél sebessége a 90-100 km/órát is elérheti. Figyelmeztettek arra is, hogy a jégdarabok mérete 2-3 centinél is nagyobb lehet, a lehullott csapadék pedig akár 15-25 milliméteres is lehet.

A zivatarok az esti, éjszakai órákban kelet felé haladnak tovább,

az Alföldön és északkeleten így csütörtök hajnalig is kitarthat a zivatartevékenység.

A zivatarok kivonulása után azonban már valószínűleg nem lesz veszélyes időjárási jelenségek az országban.

(Borítókép: Zivatarfelhő Nagykanizsa felett 2022. május 25-én este. Fotó: Varga György / MTI)