Egyre csak terjed a madárinfluenza Csongrádban

Azt írták, hogy a Csongrád-Csanád megyei Székkutason egy 3200 hízóludat számláló állományban ütötte fel a fejét a betegség. A megemelkedett elhullás, valamint az idegrendszeri tünetek megjelenése hívta fel az állattartók figyelmét a lehetséges madárinfluenza-fertőzésre, amelyet később a laboratóriumi vizsgálatok igazoltak.

A Nébih azonban már ezt megelőzően, a puszta gyanú alapján felszámolta at teljes állományt.

Közlésük szerint ebben a térségben életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások:

az érintett gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 km sugarú megfigyelési körzetet.

Ezen kívül a hatóság szakemberei vizsgálatokat folytatnak a területen, valamint életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások.

Békés megyében viszont – ahol korábban rendelték el az intézkedéseket – a minimálisan előírt 21 nap letelte után a Nébih elrendelte az összes védőkörzetet feloldását. A madárinfluenza az említett megyék mellett Bács-Kiskunban, valamint Szabolcs-Szatmár megyében is megjelent az utóbbi hetekben. Mindkét megyében egy-egy több mint 90 ezres pecsenyekacsa-állományban jelent meg a vírus, amelyeket teljesen felszámoltak.

A Nébih ismét felhívta az állattartók figyelmét a járványvédelmi előírások betartásának fontosságára. A vadmadarak távoltartásán túl a személyi higiénia, valamint a telepre be- és kimenő járművek fertőtlenítése is kiemelt jelentőséggel bír. Az ország magaskockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása, a kötelezően előírt szállítás előtti tamponvizsgálatok továbbra is érvényben maradnak – írták szerdai közleményükben.

