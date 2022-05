Mutatjuk, hogy ki miért lesz felelős az új kormányban

Az Országgyűlés május 16-án ötödszörre választotta Orbán Viktort miniszterelnöknek, másnap ellenzéki kritikák kíséretében a kormánypárti többség elfogadta az új minisztériumi struktúrát is. A miniszterek keddi eskütétele után a Magyar Közlönyben részletezték, hogy pontosan ki milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik az új kormányban.

A feladatmegoldó

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal felel

a kormány általános politikai koordinációjáért,

a kormányzati kommunikációért,

az országmárkáért,

a turizmusért,

a vendéglátásért,

az e-közigazgatásért,

az informatikáért,

az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,

a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

a mozgóképszakmáért,

az audiovizuális politikáért,

az elektronikus hírközlésért,

a szerencsejáték szabályozásért,

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,

a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

A miniszter az általános politikai koordinációért való felelősség keretében ellátja „a miniszterelnök személye körüli feladatokat”, többek között ide tartozik az Orbán Viktor kommunikációs felkészítésével kapcsolatos tevékenység is.

A minisztereket bemutató parlamenti beszédében Orbán Viktor azt mondta: egy demokráciában döntő tényező a kormány és a polgárok közötti folyamatos kapcsolattartás. Ez nehéz feladat, a munkát adatvédelmi jogszabályok tömegei, az állampolgárok érthető érzékenysége, és az ellenzék folyamatos támadásai is nehezítik, a miniszterelnök szerint ez most sem lesz másképp. Arra kérte Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy oldja meg ezt a feladatot.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a következő időszakban az ország függetlenségét és szuverenitását számos támadás fogja érni, a szuverenitás védelme a miniszterelnök első számú kötelessége, ebben a munkában elsősorban Rogán Antalra számít majd.

A villámhárító

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely felel

a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,

a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,

a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

a közigazgatás-fejlesztésért,

a közigazgatás-szervezésért,

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

a társadalompolitika összehangolásáért,

a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

az ingatlan-nyilvántartásért,

a térképészetért,

az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,

a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,

az anyakönyvi ügyekért,

az állampolgársági ügyekért,

a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért,

az aktív Magyarországért.

A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit, valamint felel a horgászat népszerűsítéséért és a magyar bor egységes kommunikációjáért is.

Orbán Viktor szerint a Gulyás Gergely által vezetett minisztérium a kormány villámhárítója is, ezért arra kérte a minisztert, képviselje bátran a kormány érveit a Magyarországról szóló szellemi természetű vitákban itthon és külföldön egyaránt.

A tanácsadó

A miniszterelnök politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak a portfóliójába tartozik

a miniszterelnök munkájához kapcsolódóan szükséges háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítése,

a miniszterelnök nemzetközi tevékenységének koordinálása,

a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követése,

a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és a miniszterelnöki főtanácsadók munkájának koordinálása.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján gyakorolja.

Az országgyűlési törvény módosítása alapján a plenáris üléseken a kormányfő helyett a miniszterelnök politikai igazgatója – Orbán Balázs – is válaszolhat interpellációkra vagy kérdésekre, illetve tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein, ha rendelkezik képviselői megbízatással. Orbán Balázs listás képviselőként tagja az Országgyűlésnek.

Nemrégiben az Indexnek azt mondta: az lesz a feladata, hogy Orbán Viktor mellett dolgozva tanácsokat adjon, és figyeljen arra, hogy a kormányzás stratégiai szempontjai érvényesüljenek a napi munka során. „Emellett segítem a kormányfő munkáját háttéranyagok és elemzések készítésével, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése során is” – nyilatkozta lapunknak Orbán Balázs.

A megkülönböztetett

A miniszterelnök általános helyettese, Semjén Zsolt a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter. A miniszterelnök-helyettes vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit. Feladatai közé tartozik:

Összehangolni a kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait,

ellátni a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokat,

kidolgozni a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát.

Semjén Zsolttal kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: a miniszteri felelőssége az összmagyarság képviselete lesz.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a kormány szellemi-ideológiai magja, ezért a kereszténydemokrata párt elnökét megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a kormányban.

A gazda

Az agrárminiszter, Nagy István felelős

az agrárpolitikáért,

a vidékfejlesztésért,

az élelmiszerlánc-felügyeletért,

az élelmiszeriparért,

az erdőgazdálkodásért,

a földügyért,

a halgazdálkodásért,

a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,

a természetvédelemért,

a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,

a vadgazdálkodásért,

a kereskedelemért.

„Első látásra úgy tűnik, aki ezt a feladatot kapja, annak csak megszületni volt nehéz” – kezdte Nagy István miniszter bemutatását Orbán Viktor a parlamentben.

A miniszterelnök kifejtette: küszöbön áll egy komoly globális élelmiszerválság, amelynek a hatásait Nagy Istvánnak kell majd kivédenie, a magyar agrárium külkereskedelmi pozícióját tovább kell erősíteni. „Vagyis a miniszteri bársonyszék nem lesz olyan kényelmes, mint amilyennek első látásra tűnik” – tette hozzá a miniszterelnök.

A megbízható

A belügyminiszter, Pintér Sándor lett a miniszterelnök belbiztonsági helyettese, felel

a bűncselekmények megelőzéséért,

a büntetés-végrehajtásért,

az élet- és vagyonbiztonság védelméért,

a határrendészetért,

a helyi önkormányzatokért,

az idegenrendészetért és menekültügyért,

a katasztrófák elleni védekezésért,

a közbiztonságért,

a közfoglalkoztatásért,

a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

a közlekedésrendészetért,

a közterület-felügyelet szabályozásáért,

a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,

a külföldre utazás szabályozásáért,

a rendészetért,

a szabálysértési szabályozásért,

a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

a terrorizmus elleni küzdelemért,

a településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,

a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért, vízvédelemért,

a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,

a társadalmi felzárkózásért,

az egészségbiztosításért,

az egészségügyért,

a gyermekek és az ifjúság védelméért,

a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,

a köznevelésért,

a szociálpolitikáért.

Pintér Sándor belügyminisztert azért kérte fel Orbán Viktor, mert 16 évet szolgáltak együtt, és 16 év alatt minden rá bízott feladatot példás pontossággal teljesített, ezért a miniszterelnök feltétel nélküli bizalmát élvezi.

Orbán Viktor szerint Pintér Sándor helyreállította a közbiztonságot, radikálisan csökkentette a bűnözést, látványosan visszaszorította a bűncselekményeket, megfiatalította és megújította a rendőrséget, az állomány pedig visszanyerte becsületét és megbecsültségét. „A rendőrviccek kora lejárt” – tette hozzá a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint bár Pintér Sándor minisztériumát továbbra is belügyminisztériumnak hívják, de valójában ez már a belügyek minisztériuma.

A visszatérő

Építési és beruházási miniszterként Lázár János felelős

az állami beruházásokért,

az építésgazdaságért,

az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,

a településfejlesztésért és településrendezésért,

a településkép védelméért,

a területrendezésért,

bizonyos kivételekkel a kulturális örökség védelméért.

Orbán Viktor szerint Lázár János minisztériumát igazából Országépítési Minisztériumnak kellene nevezni. „Miniszter úr feladata nem kisebb, mint a beruházásokra fordított állami erőforrások hatékony felhasználása, az építésügyi szabályok megújítása, valamint az épített örökségünk védelme és a polgári jó ízlés képviselete az építkezéseknél” – fogalmazta meg a miniszterelnök Lázár János feladatköreit.

„Lázár János korábban sikeres frakcióvezető, államtitkár és miniszter is volt. Most is jók az esélyei. Isten hozta ismét a kormányban!” – köszöntötte parlamenti beszédében a visszatérő miniszterét Orbán Viktor.

Az élelmes

A gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton hatáskörébe tartozó területek:

a nemzeti pénzügyi szolgáltatások,

a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozása,

bizonyos kivételekkel a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok,

a gazdaságfejlesztés,

a lakáspolitika,

a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszere,

az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása,

az állami vagyon felügyelete,

a postaügy.

A gazdaságfejlesztési miniszter szakmai javaslatot tesz a kormánynak gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramokra, évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását, valamint részt vesz az uniós források elosztásában is.

Orbán Viktor azt várja Nagy Mártontól, hogy az ország fejlődését a magyar észjáráson alapuló, innovatív gazdaságpolitikai javaslatokkal segítse, még annak kockázatát is vállalva, hogy ezek között lesznek szép számmal olyanok, amelyekkel már a közeljövőben sem csak barátokat szerez magának. „A miniszter úr korábban a jegybank alelnöke volt, tehát a jég hátán is megél. Erre a tudására most szükség is lesz” – jelentette ki Orbán Viktor.

A katonatiszt

Az új honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf felel

a honvédelemért,

a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,

a védelmi fejlesztésekért,

a sportpolitikáért,

a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,

a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf munkája lesz kialakítani és végrehajtani a kormány védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikáját, valamint ő felel a sportpolitikáért, és nyomon követi „a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő végrehajtását”.

Orbán Viktor szerint az ukrajnai háború igazolta: a kormány helyesen döntött, hogy évekkel ezelőtt elindította a Zrínyi haderőfejlesztési programot. „Ha sikerül megvalósítani, akkor néhány éven belül Magyarország nemcsak a térség egyik legütőképesebb hadseregével rendelkezik majd, de hadiipari központtá is válik” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: a feladat fontosabb, mint az elmúlt harminc évben bármikor.

Az amazon

Varga Judit igazságügyi miniszterként foglalkozik

az igazságüggyel,

a választójogi és népszavazási szabályozással,

az áldozatsegítéssel,

a kárpótlással,

az európai uniós ügyek koordinációjával,

a fogyasztóvédelemmel.

Orbán Viktor a miniszterek eskütételének napján Varga Judit feladataival összefüggésben elmondta, hogy a tárcavezetőnek vétójogot biztosít valamennyi minisztériumi előterjesztéssel szemben.

„Deák Ferenc tárcája ma a kormány uniós kapcsolataiért is felelősséget visel. Ezt senki sem irigyli Öntől. A miniszter asszony a brüsszeli viták során eddig is a magyar nemzeti érdek határozott képviselője volt, és azt várjuk, hogy a jövőben is az legyen”– fejtette ki Orbán Viktor.

Varga Judit felel az európai uniós politikákkal kapcsolatban a magyar álláspont kialakításának és képviseletének koordinációjáért, valamint javaslatot tesz a kormány Európa-politikájának fő irányaira.

A Klebelsberg-karakter

A kabinet egyik újonc tárcavezetője, Csák János a kultúráért és innovációért felelős miniszterként dolgozik

a kormányzati tudománypolitikán,

a tudománypolitika koordinációján,

a szakképzésen,

a felsőoktatáson,

a családpolitikán,

a gyermek- és ifjúságpolitikán,

a kultúrán,

a kulturális diplomácián és a külföldi magyar kulturális intézeteken,

a vállalkozásfejlesztésen.

Csák János a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével a kormányzati tudománypolitika, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének segítségével a kultúrpolitika kialakításáért is felel.

Orbán Viktor szerint Csák János minisztériumát valójában jövőügyi minisztériumnak kellene nevezni. Azt is mondta, hogy a miniszter munkája olyan különleges személyiséget igényel, aki ismeri az üzleti világot, nem téved el a szellemi viták modern útvesztőiben, egyszerre fegyelmezett, de közben keresi, miként lehet túllépni a mai realitások korlátain. „Ide igazi Klebelsberg-karakter kell” – szögezte le a miniszterelnök.

A rátermett

A külgazdasági- és külügyminiszterhez, Szijjártó Péterhez kerültek

a külgazdasági ügyek,

a külpolitika,

a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezése, megépítése és üzembe helyezése,

az űrkutatás,

a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitika,

az üldözött keresztények megsegítése és a Hungary Helps Program megvalósítása,

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása.

Szijjártó Péter kialakítja és képviseli az uniós miniszteri szintű energetikai tárgyalásokon, valamint a nemzetközi energetikai tárgyalásokon képviselendő álláspontot, és ellátja az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat is.

„Ez a munka így, együtt több embert is kívánna, de a miniszter úr az elmúlt években bizonyította: egyszerre több helyen is tud lenni” – jelentette ki Orbán Viktor. Azt kérte Szijjártó Pétertől, hogy „játsszon minden hangszeren, legyen okos, mint a kígyó, és szelíd, mint a galamb, de leginkább érje el azt, amit kell”.

A harcostárs

A pénzügyminiszter, Varga Mihály feladat- és hatásköre:

Adópolitika,

államháztartás,

a költségvetés makrogazdasági megalapozása,

számviteli szabályozás,

nemzetközi pénzügyi kapcsolatok a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében,

lakáscélú állami támogatások,

egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozása,

nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozása,

nyugdíjpolitika.

Varga Mihály vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit, valamint előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvető szabályaira, és a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat.

Orbán Viktor arra kérte fel Varga Mihályt, hogy a következő négy évben, ha kell, kemény döntések árán is tartsa fenn a költségvetés és a gazdasági növekedés közötti egyensúlyt, amely meggyőződése szerint Magyarország fejlődésének alapja.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta: megtiszteltetés a számára, hogy 32 éve együtt harcolhat Varga Mihállyal, és örül a több évtizedes közös munka folytatásának.

A Széchenyi-díjas

Palkovics László technológiai és ipari miniszterként felel

az iparügyekért,

a bányászati ügyekért,

a belgazdaságért,

az energiapolitikáért,

a környezetvédelemért,

a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,

a hulladékgazdálkodásért,

a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,

a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,

a közlekedésért,

a víziközmű-szolgáltatásért,

a nemzeti közműszolgáltatásokért,

a foglalkoztatáspolitikáért,

a felnőttképzésért,

a társadalmi párbeszédért.

A tárcavezető felelős a bérpolitikáért, ennek keretében kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve – előterjeszti a kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat, értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait.

Orbán Viktor szerint nem kétséges, hogy Palkovics Lászlónak jutott a legbonyolultabb kormányzati feladat: illessze a magyar energetikai rendszert az új kor kihívásaihoz, kezelje a bizonytalan energetikai ellátási láncokból fakadó veszélyeket, kezelje a növekvő fogyasztási igényeket, kezelje a megugró globális energiaárak miatt kialakult helyzetet, közben csökkentse a gazdaság károsanyag-kibocsátását, és hangolja össze a gazdasági növekedés és a környezetvédelem szempontjait.

„És mindezt egyszerre! Nem tudom, hogy ez megoldható-e, de ha van valaki, aki képes erre, az a Széchenyi-díjas Palkovics miniszter úr” – jelentette ki a miniszterelnök.

A tapasztalt

Navracsics Tibor lesz a kormány

területfejlesztésért,

a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

a közbeszerzésekért,

az európai uniós források felhasználásáért,

és az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért felelős tagja.

A miniszter többek között javaslatot tesz az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére.

Orbán Viktor szerint Navracsics Tibornak van a legtöbb esélye, hogy „a brüsszeli bürokraták és a magyar képviselők malomkerekei között ne őrlődjön föl”. A miniszterelnök azt is kifejtette: köztudott, hogy Navracsics Tibor komoly belpolitikai, uniós és közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, ezért kérte fel arra, hogy tudását ismét állítsa a kormány szolgálatába.

Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben az államtitkárok kinevezéséről szóló rendelet, erről bővebben itt olvashatnak.

(Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor ötödik kormányának tagjai miután átvették kinevezési okmányukat Novák Katalin köztársasági elnöktől Kövér László az Országgyűlés elnöke jelenlétében a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)