Ezerforintos jutalmat kapnak a tanárok pedagógusnapra

„Ereszd el a hajam! Lesz ám bulika!” – írta Facebook-oldalán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) arra reagálva, hogy ezer per főből kell kihozni egy „méltó összejövetelt” a pedagógusnap alkalmából. Tavaly olyan tanár is akadt, akire kétszáz forint jutott, így ez végül is előrelépés.