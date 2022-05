Megdöbbentek a kutasok, elmagyaráznák a kormánynak, hogyan működik egy benzinkút

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy péntektől csak magyar rendszámmal vagy magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak a kedvezményes literenként 480 forintos egységáron. A többiek számára piaci áron kell értékesíteni az üzemanyagot.

Mint ismert, tavaly novemberben vezették be a benzinárstopot, és a 95-ös benzin és gázolaj árát literenként 480 forintban maximalizálták. Eredetileg három hónapra tervezték az árstopot, de két alkalommal is meghosszabbították, február és május közepén. A legutolsó kormányzati bejelentés szerint július elsejéig nem is oldották volna fel az árstopot.

A szomszédos országokból azóta rendszeres az üzemanyag-turizmus, mivel az üzemanyag piaci ára már 600 forint felett lenne. Ennek vet véget a kormány, mert csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak a csökkentett áron. Az intézkedés részleteiről egyelőre nem beszéltek, azok a Magyar Közlönyben jelennek majd meg.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, Egri Gábor az Index megkeresésére úgy fogalmazott, hogy döbbenten állnak a bejelentés előtt.

Ez 2200 magyarországi benzinkutat kényszerít bele egy olyan rendszerbe, ami nem megvalósítható. A határon túli magyaroktól is forgalmit kellene elkérnie a személyzetnek, amellett, hogy erre nincs jogosultságuk, nincs is személyzeti kapacitásunk az okmányok ellenőrzésére. Egyenként kellene ellenőrizni az autók rendszámát, ez több kilométeres sorokat okozhat. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a rendeletnek pár óra alatt kell eleget tennünk, de ez kivitelezhetetlen, mivel ehhez órákon belül informatikus szakemberekre, kútoperátorokra, kútszerelőkre lenne szükség. Egyelőre nem látjuk, hogyan tudjuk ezt végrehajtani

– mondta Egri Gábor. Hozzátette: ilyen kérdésekben a szakma képviselőivel kellene egyeztetni a döntések bejelentése előtt. Ezért a Független Benzinkutak Szövetsége 5-10 percet kér a döntéshozóktól, hogy elmagyarázzák nekik, hogyan működik egy benzinkút.

Talán így elkerülhető lenne, hogy megvalósíthatatlan rendeleteket hozzanak

– mondta Egri Gábor. Hozzátette: péntekre a helyzet megvitatására szakmai közgyűlést hívtak össze.

