A Reklámszövetség szerint a kormány intézkedése a teljes gazdaságra káros

A Magyar Reklámszövetség szerint a reklámadó visszavezetése kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, és azt is jelezték, hogy nyitottak a kormánnyal történő egyeztetésre.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a több szektort érintő extraprofitadó bevezetése mellett 2023. január 1-től visszatér a reklámadó, amitől 15 milliárd forintnyi bevételt remélnek.

A reklámadó káros a teljes magyar gazdaságra, visszavezetését nem támogatják – közölte pénteken a Magyar Reklámszövetség és társszövetségei. A szervezet úgy látja, hogy a gyengülő makrogazdasági környezet és a bejelentett vállalati, szektoriális különadók már önmagukban rontják a reklámipar teljesítményét.

A Reklámszövetség szerint a reklámipar erősíti a gazdaságot, visszafogása kontraproduktívan hat a gazdasági stabilizációra, a gazdasági fejlődésre és a GDP-re. Ugyanakkor azt is leszögezték, hogy értik a gazdaság nehéz helyzetét, részt is kívánnak venni a megoldásban, de a reklámadó a stabilizáció és a növekedés ellen hat – írja a hvg.hu. A Reklámszövetség korábbi tanulmánya alapján minden reklámra elköltött 1 forint 10 forinttal növeli a magyar gazdaság teljesítményét, emellett további érveik is vannak:

A reklámszektorban nincs extraprofit, ezért itt nem releváns a kormány érvelése.

A 2021-es hazai médiatorta mérete nominális értéken a COVID-válság miatt még mindig nem érte el a 2019-es szintet.

A gyengülő gazdasági környezetben és az új vállalati különadók mellett bejelentett reklámadó a hazai médiaszereplők profitabilitását negatívba taszíthatja, mivel a cégek várhatóan a hirdetési büdzsé visszavágásával reagálnak a terhekre.

A Reklámszövetség és társszövetségei nyitottak a kormánnyal történő egyeztetésre. A reklámadó korábbi történetéről itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Nagy Márton és Gulyás Gergely 2022. május 26-án a kormányinfón. Fotó: Szollár Zsófi / Index)