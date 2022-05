Kiadták a másodfokú figyelmeztetést zivatarok miatt, de már közeleg az első hőhullám

A hétvégén több megyében is zivatarok miatt elsőfokú, egy megyében pedig másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben. A hidegfront végével azonban érkezik a nyár első hőhulláma, a csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is meghaladhatja a jövő hét második felében.

A hétvégi lehűlés után rákapcsol a nyár, sőt be is nyomja turbófokozatot – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldala. A nagytérségi időjárási kép szerint a Brit-szigetek térségében alacsony nyomás alakítja majd az időjárást, ennek áramlási rendszerében meleg léghullámok érkeznek Afrika felől. A magasabb szinteken szinte folyamatosan érkezik a meleg levegő a Kárpát-medence fölé.

A valószínűségi térképeken is szépen kirajzolódik, hogy

a jövő hét második felében már a 35 fokot is megközelítheti, akár át is lépheti a csúcshőmérséklet.

Addig pénteken a Nyugat- és a Dél-Dunántúlon, majd éjszaka a Dél-Alföldön is erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a helyeken zápor, zivatar is kialakul. Ezzel együtt estefelé az északi megyékben is felhősödés kezdődik. A nyugati szél az ország északkeleti harmadán időnként megerősödik, a zivatarokat viszont viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 25 és 31, éjszaka 12 és 17 fok között alakul.

Kiadták a figyelmeztetést

A meteorológiai szolgálat pénteken három megyében felhőszakadás, nyolc megyében zivatarok miatt adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Zala megyében pedig a zivatarok miatt narancssárga, másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Szombaton az ország nagy részén erősen felhős idő várható, de az északi területeken kevesebb lesz a felhő, ott a nap is kisüt. Dél felé haladva növekszik a csapadék esélye, a legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon valószínű. A nyugati szelet pénteken az Észak-Alföldön, az Északi-középhegységben és a főváros tágabb környezetében erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Szombatra nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és elsősorban a Dunántúlon és a Zemplén térségében erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 23 fok között alakul.

Szombaton hét megyére adtak ki figyelmeztetést zivatarok miatt. Az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés

Baranya megyében,

Bács-Kiskun megyében,

Békés megyében,

Csongrád-Csanád megyében,

Somogy megyében,

Tolna megyében

és Zala megyében van érvényben.

Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre lehet számítani, estétől csökkenhet határozottabban a felhőzet északnyugat felől. Több helyen előfordulhat eső, zápor. Az északias szelet főleg délkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali 4, 13 fokról délutánra 14 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a tartósabban csapadékos részeken lesz a hűvösebb idő.

Hétfőn a fátyolfelhők mellett erőteljes nappali gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, ugyanakkor többórás napsütés várható. Helyenként előfordulhat zápor. Időnként megélénkül a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 3 és 12, a maximum 19 és 26 fok között valószínű.

Kedden a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában többórás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet időnként élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A hajnali 6, 13 fokról délutánra 24 és 29 fok emelkedik a hőmérséklet.

Berobban a nyár

Szerdán a gomoly-, illetve fátyolfelhők mellett általában többórás napsütésre lehet számítani. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10, 18, a délutáni órákban 26, 31 fokot mérhetünk.

Csütörtökön többnyire gyengén felhős, napos idő valószínű. Néhol kisebb zápor előfordulhat. A nyugati, majd északira forduló szél megélénkül, megerősödik. Hajnalban 12, 19, a délutáni órákban többnyire 28, 34 fokot mérhetünk, néhol akár a 35 fokot is elérheti a hőmérséklet.

