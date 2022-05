Jakab Péter: Ami most zajlik Magyarországon, az nem a Soros-terv és nem kamuválság

Legyen áfamentes az alapvető élelmiszer, a kormány pedig különadók helyett arról gondoskodjon, hogy a kedvezményt ne a kereskedők, hanem a vásárlók tehessék zsebre – közölte Facebook-oldalán Jakab Péter, a Jobbik elnöke, hozzátéve, hogy így lehet megfékezni az inflációt, a drágulást.

A politikus bejegyzésében a kormány háborús veszélyhelyzeti intézkedéseire reagálva úgy fogalmazott:

Ami most zajlik Magyarországon, az nem a Soros-terv, meg hasonló kamuválság. Ez most egy igazi. És a kormánynak lövése nincs, hogy a nagyotmondáson meg a keménykedésen kívül mit is kéne tenni