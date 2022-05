Márki-Zay Péter és Kész Zoltán közt azzal kapcsolatban alakult ki vita, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester az augusztusban létrehozandó pártja finanszírozásához felhasználná azokat a magánadományokat is, amelyek a 2022-es választási kampányból megmaradtak. Kész Zoltán szerint ez lopással érne fel, miközben Márki-Zay Péter azt mondja, hogy szerinte az egész ügy nem több egy ellene, a saját bajtársai által indított lejáratókampánynál.

A hvg.hu által most közzétett, múlt hét pénteken írt levél szerint Márki-Zay Péter azt írta: „A választások óta, de különösen az elmúlt héten sok támadást kaptam a sajtóban, ezek mögött eddig az ellenzéki pártok érdekeit sejtettem, de most kiderült, hogy ezt többek között Kész Zoltán tagtársunk szervezte.

Lukácsi Kati elmondása szerint [Kész] Zoliék (Somogyi Zolival) komoly üzleti támogatókkal maguk is szeretnének egy új pártot építeni, de nélkülem, sőt ennek a törekvésüknek szerintük én útjában állok.

A portál megkérdezte Kész Zoltán arról, hogy valóban pártot akar-e alapítani Somogyi Zoltánnal, a Political Capital elemzőcég társalapítójával közösen. A politikus azt mondta:

Én nem tudok róla.

Kész Zoltán azt is hozzátette, hogy Somogyi Zoltánnal nyolc évvel ezelőtt létrehozták egy, az ellenzéki pártok fölötti civil szervezetet, a Polgári Platformot (a szervezet egyik digitalizációs tanulmányát az ellenzéki összefogás választási programjába is bevették), de azt nem tudja, hogy Márki-Zay Péter miből gondolja azt, hogy most pártot is alapítanának.

Ez a huszonötödik dolog, amiért Márki-Zay Péter elnézést kér majd

A hvg.hu ezután felkereste Somogyi Zoltánt, aki azt válaszolta: „Én semmilyen pártot nem szervezek, semmilyen közöm semmi ilyen dologhoz. Ez a huszonötödik dolog, amiért biztos majd elnézést fog kérni valamikor” – mondta Márki-Zayról.

Somogyi Zoltán azt elismerte, hogy valóban tagja a Polgári Platformnak, de szerinte az csak egy baráti társaság, és nem akarnak párttá válni a jövőben sem. Később a Facebook-oldalán is közzétett egy bejegyzést, amelyben mindezt azzal is megtoldotta, hogy Márki-Zay Péter talán összekeverte őt egy másik Somogyi Zoltánnal.

Ezután a hvg.hu megkereste Márki-Zay Pétert azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán valódi-e a kiszivárgott levél.

Én azt idéztem ebben a levélben, amit nekem Lukácsi Kati mondott. Hogy nekik milyen szándékaik vannak, azt nem tudom

– ezt mondta Márki-Zay Péter a levél tartalmával kapcsolatban. Hozzátette: „Egy új ellenzéki párt építésén és annak az európai néppárti tagságán Kész Zolival közösen dolgoztunk. Ha úgy tetszik, ez az ő projektje volt a kezdetektől fogva.” Mindeközben a Márki-Zay Péter által citált Lukácsi Katalin azt nyilatkozta:

Én felvetettem neki, hogy az ellenzéki pártokon kívül vannak más olyan személyek, közösségek, akik szintén vitatkoznak vele, és esetleg ellenérdekelt felek is lehetnek. Itt vetettem fel Kész Zoltánt és Somogyi Zoltánt is. Ezek szerint Péter ebben nagyobb rációt látott, hogy ők állhatnak az összehangolt médiatámadás mögött.

Konklúzió: úgy fest, hogy nem két, hanem legfeljebb csak egy új, nagyobb ellenzéki párt alakulhat a választás utáni hónapokban. Arról, hogy ez a formáció, valamint Márki-Zay Péter mire számíthat a jövőben, ebben a cikkünkben írtunk. Mindeközben olyan vélemény is megjelent már, miszerint még a Balaton vízállásának is csak jót tenne, ha Márki-Zay Péter eltűnne a politikából.

