Több baleset volt idén a vasúti átjárókban, mint tavaly egész évben

A MÁV szóvivője a közlekedési morál romlásáról számolt be.

Romlott a közlekedési morál, idén ráadásul már többen vesztették életüket vasúti átjárós balesetben, mint tavaly egész évben – hangzott el a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) és a rendőrség közös balatoni balesetmegelőzési kampányindító sajtótájékoztatóján, egy balatonszemesi vasúti átjáróban.

Biber Anett, a MÁV szóvivője úgy fogalmazott: az idei vasúti baleseti statisztika drámai romlást mutat.

Az első öt hónapban 43 vasúti átjárós baleset történt, 17-tel több, mint egy éve.

Ezek 18 áldozatot követeltek, 11-gyel többet, mint egy éve, sőt többet a tavalyi egész évinél.

Biber Anett arra is kitért, hogy a vasúti átjárók védelme, biztosítása az előírásoknak megfelelő, 2008 óta pedig minden halálos vasúti baleset oka a KRESZ szabályainak megszegése volt.

A szóvivő megjegyezte, a figyelmetlenség, a szabályok be nem tartása veszélyezteti a vasutas dolgozókat a rengeteg baleset miatt – erről a mozdonyvezetők korábban nyílt levelet is írtak – és a vonaton tartózkodó utasokat is, a 2010 óta történt vasúti átjárós balesetekben 15 vasutas vesztette életét, és többen súlyosan sérültek.

A vasút részéről nincs mit szigorítani tovább, a közúti közlekedőknél kell elérni nagyobb figyelmet, növelni a felelősségtudatot, amit talán a szankciók növelésével lehetne elérni

– fogalmazott a szóvivő.