655 milliót hozott a konyhára a vadászati világkiállítás

A dokumentumokból eddig még nem ismert részleteket lehet megtudni a 17 milliárd forintból megrendezett esemény pénzügyeiről. A cég ellátta a tavalyi négyesfogat-hajtó lovas Európa-bajnokság és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait is. Erre a két eseményre több mint 8 milliárd forintnyi támogatást kapott: csaknem félmilliárdot a lovas Eb-re és 7,6 milliárdot a kongresszusra.

A rendezvényeknek köszönhetően összesen 654,8 millió forint bevétel folyt be a cég kasszájába, ennek harmadát a jegybevételeknek köszönheti a cég.

Emellett nagyobb összeg folyt még be

szponzori bevételekből (171,4 millió)

bérleti díjakból (99,3 millió)

és újsághirdetés bevételeiből (52,2 millió forint).

Az értékesítésből származó saját bevételeknél sokkal nagyobb mértékben kapott egyéb bevételt a társaság, közel 17,6 milliárd forintot. Anyagjellegűként 15 milliárd forintot költöttek el, amelyből a legnagyobb tételt, 14,9 milliárdot az igénybe vett szolgáltatások emésztettek fel. Ennek zöme (14,01 milliárd forint) a kommunikációra és a rendezvény költségeire ment el – írja az mfor.hu.

A személyi jellegű ráfordítások közel egymilliárd forintot tettek ki. Az átlagos létszám a cégnél 47 fő volt. Ezzel számolva havonta több mint bruttó egymillió forint átlagos bért kapunk a kft.-nél.

A rábízott támogatással jól gazdálkodott a cég, hiszen itt is nyereséges volt a működés. Ezt már nem is befolyásolta érdemben a pénzügyi műveletek eredménye, így végeredményben 510 millió forintos tiszta profit maradt év végén. Érdekesség, hogy 93 szervezet részére az állami cég is támogatást nyújtott, összesen közel 3 milliárd forint értékben. Ebből országos szinten 1500 rendezvényt valósítottak meg.