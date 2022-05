Magának való embernek ismerték az aszódi férfit, aki megölte a két kislányát

Depressziós, magának való embernek ismerték a szomszédok azt az aszódi férfit, aki a gyanú szerint megölte a két kislányát, majd magával is próbált végezni. A meggyilkolt lányok édesanyja hiába kért segítséget. A rendőrség szerint ők megtették a szükséges intézkedéseket, az aszódi lakásnál is jártak, de nem mentek be, pedig a két gyerek akkor már holtan feküdt bent – tudta meg az RTL Híradó.