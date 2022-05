Sikerülhet Orbán Viktor terve?

A leendő konzervatív pártszövetségnek két nagy találkozója is volt már, először Varsóban, aztán Madridban egyeztettek, de egyelőre nincsenek lefektetve az új EP-frakció alapjai. Az egyik legfrissebb fejlemény az ügyben, hogy Orbán Viktor pénteken Párizsban tárgyalt Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés elnökével. A felek egyetértettek abban, hogy a hagyományos értékeket képviselő európai pártoknak össze kell fogniuk azért, hogy a kontinens nemzeteit a veszélyek és a háború korában is megvédjék.

Szicherle Patrik továbbra is szkeptikus az új európai jobboldali tömb felépítését illetően, ráadásul az ukrajnai konfliktus tovább bonyolítja ezt a folyamatot.

Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban szerteágazók a vélemények ebben a tömbben, a cseh szélsőjobboldal gyakorlatilag ünnepli az Ukrajna elleni támadást, miközben az észt konzervatívok akár még az Ukrajna feletti légtérzárat is támogatnák. Az Oroszország megítélésével összefüggő törésvonal korábban is létezett, de most jobban a felszínre került. A vélemények széles skálát fednek le, ez széthúzza a blokkot.