A rezsicsökkentésről küldtek levelet a koronavírus miatt megadott e-mail-címekre

A Kormányzati Tájékoztatási Központ levele közli, hogy megalakult az új kormány, amely a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy megőrizze hazánk biztonságát, és megvédje a magyar családokat a háború káros gazdasági következményeitől.

Ahogy fogalmaznak, „meg kell védenünk a rezsicsökkentést, és meg kell erősítenünk a honvédséget”, ezért a kabinet rezsivédelmi és honvédelmi alapot hozott létre, amelyeket a vállalatok extraprofitjából töltenek fel − írta meg a Telex.

Azt is írják, hogy az orosz–ukrán háború elhúzódása energiaár-emelkedést és inflációt okoz egész Európában, de mindent megtesznek a családok védelméért, és hozzátették, hogy

ezután sem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát.

Az Alkotmánybíróság szerint nincs ebben semmi rossz

A kormány már sokadjára küld a járványtól teljesen független témában levelet a vakcinainfós e-mail-címekre. A választások előtt pár nappal is kaptak az oltásra regisztráltak egy levelet, akkor a „gyermekvédelminek” nevezett népszavazásról, a választás után pedig személyesen Orbán Viktor írt arról, hogy a kormányára az is számíthat, aki nem rá szavazott. Már a Vakcinainfó nevű oldal indulásakor, 2020 decemberében is felvetődtek adatkezelési aggályok − közölte a lap.

A kormány szerint a tájékoztató levelek kiküldésekor minden esetben a szigorú adatvédelmi szabályok alapján jár el. Azok kaphattak ilyen levelet, akik erre felhatalmazást adtak – mondták korábban. A kormány hírleveléről ugyanakkor korábban jó páran leiratkozni sem tudtak. A kormány eljárását egy másik ügyben korábban a Kúria kifogásolta, az Alkotmánybíróság március 23-i döntésével azonban arra jutott: a Kúria döntése alaptörvény-ellenes.