Bár 35 fokot jeleztek erre a hétre, az első hőhullámra még várni kell

Az Országos Meteorológiai Szolgálat múlt hét pénteki valószínűségi térképe már az első durva hőhullám érkezését jelezte, ám most úgy tűnik, hogy egyelőre megússzuk a 35 fokos kánikulát.

Ők már látják az első igazi nyári hőhullámok körvonalait – írta pénteken hivatalos Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ahogy akkor fogalmaztak, ez azt jelenti, hogy a most hétvégi lehűlés után turbófokozattal kapcsol rá a nyár, mert szinte folyamatosan érkezik a meleg levegő a Kárpát-medence fölé.

Sőt, a valószínűségi térképen akkor az is kirajzolódott, hogy a hét második felében akár már 35 fok is lehet a csúcshőmérséklet. A pénteki posztban azt is jelezte az Országos Meteorológiai Szolgála, hogy az előrejelzésekben bizonytalansági faktorként jelentkezik egy súrlódó hidegfront.

Hétfői bejegyzésében azonban a legfrissebb elemzések alapján a helyzet változásáról posztolt az Országos Meteorológiai Szolgálat: egész pontosan arról, hogy mostanra eltűntek az első nyári hőhullámok körvonalai. Azaz a meleg légtömeg mégsem tud betörni a Kárpát-medence fölé.

Egy ütközőzóna lesz a fejünk felett, amelyet az északról érkező hideg levegő, illetve a délről érkező meleg levegő alakít majd ki. Ennek tükrében csökkent a hőség mértéke és a valószínűsége is

– jelzi előre most az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legaktuálisabb valószínűségi előrejelzések alapján épp az látszik, hogy az északi–északnyugati részeken mérsékelten meleg idő lesz, délkeleten viszont ennél melegebb idő valószínű.

