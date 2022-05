Friss információ Bodrogi Gyula állapotáról

Mint korábban megírtuk, Bodrogi Gyulát, a nemzet színészét múlt hét pénteken mentővel szállították a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára. A 88 éves művész aznap reggel nem érezte jól magát és nem kapott levegőt.

A színész azóta már több vizsgálaton is átesett, és kedden – a Blikk információi szerint – hazaengedték a kórházból.

Szerencsére már jól vagyok, meggyógyítottak. Több vizsgálat is volt a napokban, és most mindent helyrehoztak. Az a helyzet, hogy bevizesedtem, ezt kellett megoldani. Nagyon profik és kedvesek voltak a klinika dolgozói, hálás köszönettel tartozom nekik mindenért. Nem szeretek kórházban lenni, de az ellátás első osztályú volt. Úgy engedtek el, hogy pihenjek, vigyázzak magamra, és mivel most nincs sem forgatás, sem színházi munkám, így ezt nem lesz nehéz betartani