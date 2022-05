Most eldől, hogy együtt marad-e az ellenzéki szövetség

A járványügyi veszélyhelyzet miatt hosszú hónapokig nem lehetett időközi választásokat tartani Magyarországon, a korlátozás feloldása után több mint 160 ilyet kell pótolni, ráadásul a sor tovább bővült a parlamenti mandátumot nyerő, de önkormányzati tisztséggel is rendelkező politikusok miatt.

Május elején több településen már megtartották az időközi polgármester és képviselő választásokat. A Csongrád-Csanád megyei Csanádpalotán még a kormányba az új ciklusban visszatérő Lázár János is beszállt a kampányba Perneki László oldalán, aki végül meg is nyerte a választást.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője egy választások utáni interjúban arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok külön indulhatnak az EP-választáson:

Ez most egy olyan időszak, amelyben mindenki keresheti a saját útját, és megmutathatja az erejét. Az EP-választás listás, teljesen arányos rendszer, tehát nincs ennél jobb alkalom arra sem, hogy felmérjük az erőnket, és kipróbáljuk, hogy mi, mennyire működik. De ezzel párhuzamosan lehet és kell is készülni az önkormányzati választásra is, ahol a választási rendszer jellegéből fakadóan össze vagyunk kényszerítve. De ez a kettősség nem hátrány, hanem éppen lehetőség arra, hogy erősödhessenek az egyes pártok, és így a szövetségünk is.