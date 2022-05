Orbán Viktor megköszönte a jókívánságokat

Orbán Viktor 1963. május 31-én született, így ma ünnepli 59. születésnapját. A miniszterelnök nem felejtette el megköszönni a neki küldött jókívánságokat a jeles nap alkalmából. Közösségi oldalán, egy fotóval üzent követőinek.

Köszönöm mindenkinek a születésnapi jókívánságokat!

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök nem mindennapi születésnapi „ajándéka” lehetett, hogy épp ma hajnalban sikerült megállapodni az orosz olajimportot is érintő hatodik szankciós csomagról. Mindezt úgy, hogy a korlátozás nem érvényes a vezetéken érkező olajra. Első születésnapi bejelentkezésében is erről beszélt, hozzátérve: az uniós vezetők azt is kérik, hogy Magyarország és a Mol hajtson végre számos drága beruházást, ráadásul azok révén még drágábban tudnánk olajat szerezni, mint eddig az import által.

„Ez a javaslat úgy őrültség, ahogy van!” – fogalmazott ezzel kapcsolatban Orbán Viktor. Hozzátette azt is: szerinte az uniós szankciókból származó profitot a nyugat-európai olajcégek gyűjtenék be elsősorban, ami azt jelenti, hogy ők lennének a szankciós politika legnagyobb nyertesei.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)