Olcsóbb üzemanyagért lopják a magyar rendszámtáblákat

Fizetés előtt a szigorúbb szabályok alapján a forgalmit is be kell mutatni, ha valaki 480 forintért tankolna. A Mol-nál viszont úgy értelmezik a szabályt, hogy a legfeljebb 20 literes kannába forgalmi nélkül is lehet 480 forintért tankolni.

Mindenhol automatikusan kérik a magyar forgalmi engedélyt a benzinkutak kasszáinál.

480 forintért csak a magyar autókba

Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója szerint vannak, akik ezt megpróbálják kijátszani. Mosonmagyaróváron és környékén körülbelül 30 magyar rendszámot loptak el, és szlovák oldalakon már megjelent, hogy lehet vásárolni. Hozzátette, most már hamis forgalmi engedélyekkel is találkoztak a kutakon.

A Shell közölte, több millió forintba kerül a kasszarendszer informatikai átprogramozása, de a cég szerint náluk ez nem okoz fennakadást. A kisebb magánkutaknál viszont káosz lehet az átállásból.

Komoly gond a mezőgazdaság számára, hogy szabad-e tartályokban szállítani az üzemanyagot, ahogy eddig, vagy kénytelenek traktorral odamenni, hogy megvalósuljon az a törvényi előírás, hogy gépjárműbe töltve hatósági ár. Ez csupa olyan nyitott kérdés, amire hónapok óta próbálunk válaszokat kapni, de nem kapunk.

– mondta Gépész László az RTL Híradónak a Független Benzinkutasok Szövetségétől.

Kannába és kismotorba is olcsóbb

A Mol-nál maguk próbálják értelmezni az új szabályokat. Kommunikációs szóvivőjük, Bakos Piroska szerint a kormányrendeletben nem szerepelnek részletszabályok olyan esetekre, amikor egy járműnek nincs forgalmija, vagy nincs rajta rendszám. Ilyenek például az 50 köbcentiméter alatti kismotorok. Ebben az esetben a Mol-nál hatósági áron tankolhatnak az ügyfelek.

Azok is hatósági áron kapnak üzemanyagot, akik maximum 20 literes kannába tankolnak. Az automata kutaknál lehet ugyan tankolni, de csak nyitvatartási időben, és fizetni ugyanúgy a kasszánál kell.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)