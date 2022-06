Szijjártó Péter: A debreceni BWM-gyár az elmúlt 12 év sikeres magyar gazdaságpolitikájának jelképe

A BMW debreceni gyárának építése az elmúlt 12 év sikeres magyar gazdaságpolitikájának jelképe, és a mintegy 400 milliárd forintos beruházással több mint ezer új munkahely jön létre – hangsúlyozta szerdán Szijjártó Péter, aki a gyár az ünnepélyes alapkőletételén arról beszélt, hogy a német autógyártó telephelyén eddig infrastruktúra-fejlesztés zajlott, most viszont megkezdődik a tervezett épületek építése.

Mérföldkőnek nevezte a magyar gazdaság gerincoszlopának számító autóipar szempontjából az építkezést a tárcavezető, és beszámolt róla, hogy a BMW korábban egyfajta láthatatlan autógyárként működött Magyarországon, ugyanis beszállítói lánca keretében 54, összesen csaknem tízezer embert foglalkoztató magyar cégtől vásárolt alkatrészeket.

Azonban 2018-ban világossá vált, hogy ebből a láthatatlan gyárból egyszer látható gyár is lesz, amely nemcsak Debrecen és Kelet-Magyarország, hanem az egész magyar autóipar életében jelent egy igazi mérföldkövet

– fogalmazott Szijjártó Péter, aki szerint ebben benne van a magyar gazdaság elmúlt 12 éves sikertörténetének egésze.

Benne van, hogy Európában sereghajtóból éllovassá váltunk, hogy a pénzügyi csőd szélén vergődő országból az egyik leggyorsabb növekedést felmutatni tudó gazdasággal rendelkezünk. Benne van, hogy a 12 százaléknál is magasabb munkanélküliség mára rekordszintű foglalkoztatássá változott, hogy a feketegazdaságot tápláló progresszív adórendszer helyett egykulcsos adót alkalmazunk, amely azt jelenti, hogy aki dolgozik, az mindig előre is tud menni. És benne van az is, hogy bár csak a 95. vagyunk lakosságszám szerint a világon, mégis a 35. legnagyobb exportteljesítményt tudjuk felmutatni