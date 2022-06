A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem látja vendégül az idei nyáron az EFOTT-ot. A sukorói-félszigetre költözve az egyetemisták fesztiválja azt reméli, hosszú távra rendelkezhetnek be. Az EFOTT számára fontos szempont, hogy a zenei kitelepülés mellett a civil és politikai életre is felhívja a figyelmet. Éppen ezért a pártok helyszíni megjelenésére idén is számítanak. Azt, hogy miért tartja fontosnak a fesztivál a politikusok jelenlétét, az Indexnek az EFOTT szóvivője mondta el.

A Meta továbbra is korlátozza az Index Facebook elérését, így hiába követ minket, híreink nem követik Önt. Facebook-videón mutatjuk, mi lehet ennek az egyik ellenszere, de ha első kézből akar értesülni a legfontosabb hírekről, töltse le az applikációnkat az App Store-ból vagy a Google Playből, illetve kövesse Twitter-csatornánkat!