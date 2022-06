Festmény, almás telefon és adóssághalom – ezeket vallották be a parlamenti frakcióvezetők

Friss vagyonnyilatkozata szerint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője 2019 januárja óta felerészben tulajdonosa egy VIII. kerületi budapesti udvaros lakóháznak. Nagy értékű ingósága nincs egy Szász Endre-festményen kívül, amelyet 1982 májusában kapott ajándékként. Folyószámlán és készpénzben 34,5 millió forintja van. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelésként feltüntetett egy 28 millió forintos, családon belüli kölcsönt. A juttatásoknál több eszközt is feltüntetett a parlamenti munkájával összefüggésben.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője 2019 óta tulajdonosa egy szüleitől ajándékba kapott, 882 négyzetméteres, II. kerületi, budapesti családi háznak. 2009 óta van egy Ford Focus C-Max típusú gépjárműve. Értékpapírban több mint 70 millió forint megtakarítása van. Főiskolai tanárként, illetve magántanárként havi bruttó 140 ezer forintot keres a képviselői javadalmazásán felül. A parlamenti munkájával összefüggésben, a törvény szerint meghatározott értékben egy laptopot és egy mobiltelefont is feltüntetett juttatásként a vagyonnyilatkozatában.

Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének és frakcióvezetőjén ingatlanjairól a január 31-ig leadott, korábbi vagyonnyilatkozata alapján már beszámoltunk. Értékpapír-megtakarításának árfolyamértéke 928 millió forint volt, a mostani nyilatkozata szerint már csak valamivel több mint 587 millió forint. A korábbi nyilatkozatában az állt, hogy „lakásvásárlás foglaló és előleg” címén 348 millió forint követelése van, ez az összeg már 446 millió 500 ezer forint, továbbra is tartoznak neki 42 millió forinttal.

Január végén még 60 millió forintos bankhitele volt 288 millió forint értékpapír-fedezetű hitel mellett. Most már valamivel kevesebb mint 60 millió, egy 59,9 milliós bankhitele van közel 275 millió forint értékpapír-fedezetű hitel mellett. Az Altus Portfólió Kft.-jéből származó bevétele valamivel több mint 7,6 millió forint. A parlamenti munkájával összefüggésben több eszközt is felsorolt a juttatásoknál (pl.: telefonok, nyomtató, gépkocsi).

Noha sokat cikkeznek a magánéletéről és a kabinetvezetőjéhez fűződő kérdéses viszonyáról, friss vagyonnyilatkozata szerint Jakab Péter, a Jobbik elnöke és frakcióvezetője a feleségével és a gyermekeivel él. Ingatlan tekintetében nincs nála változás, továbbra is felerészben tulajdonosa egy miskolci háznak. Készpénzállománya 2,5 millió forintról 3,9 millió forintra nőtt. A hitelintézeti tartozása tovább csökkent, 8,2 millió forintról 7,88 millió forintra. A parlamenti munkájával összefüggésben szintén több eszközt is felsorolt a juttatásoknál.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője továbbra is felerészben tulajdonosa egy nagykozári erdőterületnek. Pécsen pedig birtokol két művelésből kivett telket, egy utat és egy házat, utóbbi kettőt felerészben. 2021 márciusa óta bérel egy Volkswagen Tiguan típusú gépjárművet. Van egy névértéken 4 millió forintos életbiztosítása, továbbá egy 12 millió forintos és egy 9 millió forintos követelése. A pécsi Bonus Kft.-ben 60 százalékos a tulajdoni érdekeltsége, illetve tulajdonosa a Dr. Tóth Ügyvédi Irodának, ügyvédi foglalkozását szünetelteti. Korábban mindkettőre kapott 10-10 millió forintos támogatást kapott. A parlamenti munkájával összefüggésben ő is több eszközt felsorolt a juttatásoknál.

Ungár Péternek, az LMP frakcióvezetőjének nincs változás az ingatlanhelyzetében: 1/4 tulajdonosa egy 2006-ban örökölt, 340 négyzetméteres, Budapest II. kerületi családi háznak. Van egy 2020-ban vásárolt Toyota RAV4-ese, 2021-ben pedig ajándékként kapott egy Zámbó István-festményt. Mostani nyilatkozata szerint továbbra is 12 millió 200 ezer forint szerepel a számláján, és valamivel több mint 9 millió forintnak megfelelő devizája van. 99 milliós számlakövetelése is megmaradt. Továbbra is 17 százalékos részesedése van a BIF-részvényeket tulajdonló PIÓ-21 Kft. vagyonkezelőben, 90 százalékos a tulajdonrésze az Azonnali.hu-t kiadó Azonnali Média Kft.-ben, valamint 45 százalékos tulajdonhányada van a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben. A juttatásokhoz több eszközt is beírt a parlamenti munkával összefüggésben.

Először alakíthatott parlamenti frakciót a Momentum, amelynek frakcióvezetője, korábbi elnöke, Fekete-Győr András első képviselői vagyonnyilatkozatát adta le. A momentumos politikus 2018 óta tulajdonosa egy 43 négyzetméteres, II. kerületi, budapesti lakásnak. Nincs se megtakarítása, se tartozása, se nagy értékű ingósága. Lakásbérletből havi bruttó 155 ezer forint pluszbevétele származik. A juttatásokhoz beírta, hogy egy új iPhone-t és laptopot kapott májusban, összesen közel 600 forint értékben.

Gelencsér Ferenc, a Momentum újdonsült elnökének és országgyűlési képviselőjének nincs a nevén ingatlan, nagy értékű ingóságai nincsenek, kriptovalutába 2,1 millió forintot fektetett, 2,3 millió hitelintézeti számlakövetelése és hitelintézettel szembeni 480 ezer forintos hiteltartozása van.

Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének vagyonnyilatkozatában nincs változás: 8/24 tulajdonosa egy 2016-ban vásárolt, 997 négyzetméteres ingatlannak, rajta egy 130 négyzetméteres családi házzal. Továbbá felerészben tulajdonosa egy 2014-ben vásárolt magyarnándori, 247 négyzetméteres ingatlannak, rajta egy 60 négyzetméteres családi házzal. Tordai Bencének van egy Toyota Avensis Verso 2005 típusú gépjárműve, amelynek 2018 óta tulajdonosa. A tartozásai csökkentek: pénzintézettel szemben, adóstársként 7 7772 000 forint (9 860 000 Ft volt), illetve ezen túl 19 175 000 forint (20 296 560 Ft volt) tartozása van. Magánszemélyekkel szemben azonban még mindig 5,5 millió forinttal tartozik a január végi állapothoz képest. Parlamenti munkájával összefüggésben a juttatások között vannak íróasztalok, telefonok és karfás forgószékek is.

A Toroczkai László vezette Mi Hazánk az április 3-i országgyűlési választáson elért eredménye után először tudott parlamenti frakciót alakítani. A párt elnöke és frakcióvezetője május 31-i keltezéssel adta le első parlamenti képviselői vagyonnyilatkozatát. Toroczkai László a Csongrád-Csanád megyei Ásotthalom polgármesteri székét hagyta ott a parlamenti politizálásért, városvezetőként korábban is köteles volt vagyonnyilatkozatot tenni. Friss képviselői vagyonnyilatkozata szerint Ásotthalmon 2017 óta felerészben tulajdonosa egy tanyának szőlővel, továbbá 2020 óta tulajdonosa egy 8909 négyzetméteres szántónak. Nagy értékű ingósága vagy megtakarítása nincs, azonban két tartozása is van: hitelintézettel szemben egy 504 8406 forintos, magánszemélyekkel szemben pedig 5,5 millió forintos tartozása van. Országgyűlési képviselőként havi bruttó 2 millió 632 ezer 800 forintra jogosult.

Orbán Viktor vagyoni helyzete változatlan, köztársasági elnökként először adott le vagyonnyilatkozatot Novák Katalin.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)